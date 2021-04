Netflix, Amazon, Disney+ : 5 fonctionnalités qui manquent aux plateformes

L’offre en matière de streaming SVOD est assez riche. Si chacune des plateformes continue d’améliorer leur interface, il existe encore de nombreux points d’amélioration. Voici les quelques fonctionnalités qui pourraient révolutionner notre expérience utilisateur.

Les plateformes ont drastiquement bouleversé nos habitudes de consommation. Leurs interfaces permettent de faciliter l’expérience de visionnage mais on pourrait pousser le curseur encore un peu plus loin. Voici les fonctionnalités que l’on rêverait d’avoir.

Une notification pour la disparition d’un film ajouté à votre liste

Sur Netflix, Disney+, et même Amazon Prime Video, il est possible d’ajouter des films ou des séries à sa liste. Cela permet notamment de définir les productions qui suscitent notre intérêt, sans pour autant entamer immédiatement son visionnage. Pour autant, les utilisateurs le savent, il peut se passer de longs mois avant que l’on se décide finalement à les regarder. Si c’est loin d’être un problème, cela peut s’avérer assez frustrant lorsqu’un film disparaît de la plateforme, suite à l’arrêt des droits de diffusion par exemple. Il s’agirait donc d’envoyer une notification quelques semaines avant que ledit film ne disparaisse.

La possibilité de régler la qualité comme sur YouTube

Si Amazon propose déjà de choisir la qualité utilisée par le lecteur pour visionner un film ou une série, Disney+ et Netflix sont un peu à la traîne sur ce sujet. La possibilité d’adapter la qualité de l’image à n’importe quel moment pourrait s’avérer très pratique dans plusieurs situations. Dans les transports en commun par exemple, cela permettrait d’économiser les datas de son forfait. L’interface d’Amazon Prime Video est extrêmement bien pensée sur ce point puisqu’elle permet de connaître le nombre exact de Go nécessaires pour regarder un film ou un épisode.

Un logiciel de reconnaissance musicale

Qui n’a jamais sorti son téléphone portable pour scanner la musique qui passe dans une série ou un film. Si l’utilisation de Shazam est assez pratique, il faudra agir vite pour éviter d’avoir à rembobiner. De plus, lorsque des dialogues se superposent à la séquence musicale, l’outil peut avoir des difficultés à reconnaître le titre. À la manière de la X-Ray d’Amazon Prime Video, on pourrait imaginer retrouver simplement les musiques utilisées sur le côté et en un seul geste, avec pourquoi pas une intégration des plateformes musicales comme Spotify et Deezer pour les ajouter à une playlist.

Des bonus comme sur les DVD et Blu-ray

Si vous avez grandi dans les années 2000, regarder un film sur un DVD ne s’arrête pas toujours après le générique. Ce format permettait aux studios de nous offrir une plongée inédite dans les coulisses des long-métrages et ainsi de découvrir l’envers du décor. S’il est bien évidemment difficile pour les plateformes de proposer des bonus du genre pour tous les contenus, l’ajout de telles séquences sur certaines grosses productions ajouterait quelque chose de particulier à l’expérience en SVOD. À la manière de ce que fait Disney avec The Mandalorian et plus récemment WandaVision, la possibilité de voir quelques interviews des réalisateurs, acteurs et scénaristes pourrait permettre de continuer le voyage initié par une série ou un film quelques minutes supplémentaires.

Un robot pour choisir des contenus selon l’humeur

Passer des heures à scroller indéfiniment les catalogues des plateformes, c’est un peu le lot quotidien de chacun d’entre nous. Souvent, ce temps consacré à la recherche d’un programme se fait même au détriment de la série ou du film en lui-même. Pour nous faciliter la vie, Netflix a lancé un mode aléatoire. La fonctionnalité repose sur vos habitudes de consommation pour proposer un programme susceptible de vous plaire. C’est déjà la promesse d’économiser quelques précieuses minutes, mais on peut pousser le curseur encore plus loin en imaginant un bot qui serait capable de recommander des contenus selon votre humeur. Il pourrait par exemple vous posez plusieurs questions et ensuite vous proposer une série ou un film adapté.

Alors quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez retrouver sur vos plateformes préférées ? N’hésitez pas à nous le dire en commentaires.