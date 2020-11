[Guide d’achat] Les meilleurs smartphones haut de gamme de 2020

Vous êtes à la recharge d’un smartphone Android d’exception, mais ne souhaitez pas vous aventurer dans la gamme premium, au-delà des 1000 euros ? Ça tombe bien : voici notre sélection des meilleurs smartphones dits « haut de gamme ».

Si la plupart des constructeurs proposent désormais des smartphones au-delà des 1000 euros (voir notre guide des meilleurs smartphones premium), on trouve également des valeurs très sûres du côté des smartphone haut de gamme, vendus à partir de 600 euros et jusqu’à 1000 euros. L’avantage, c’est que ces smartphones proposent généralement un bien meilleur rapport qualité-prix que leurs équivalents premium, et permettent donc de profiter du meilleur des technologies actuelles sans en payer le prix fort. On a déniché pour vous les cinq smartphones qu’on considère comme étant les plus intéressants du moment sur le secteur haut de gamme !

OnePlus 8T : le bon compromis

Succédant aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro du début d’année, le OnePlus 8T s’érige à la fois comme une mise à jour et un compromis. Mise à jour car il apporte un certain nombre de nouveautés dont un nouveau design, l’arrivée d’un nouveau module photo à l’arrière, tout en reprenant les éléments qui ont fait le succès de ses prédécesseurs.

On dispose ainsi d’un SoC Snapdragon 865, d’une dalle Fluid AMOLED Full HD+ de 6,55 pouces, ici cadencée à 120 Hz, et bien sûr des innombrables avantages d’OxygenOS, la surcouche logicielle de la marque qui assure une des meilleures expériences du monde Android. Assurément, ce modèle est un bon choix. Retrouvez notre test du OnePlus 8T si vous voulez plus de détails.

Ses points forts ? Sa puissance et OxygenOS, qui offre l’une des meilleures expériences logicielles sur Android.

Où acheter le OnePlus 8T ?

OnePlus 8T Lunar Silver | Écran 6.55" 120Hz FHD+ Fluid Display | 8 Go de RAM + 128 Go de Stockage | Quad Caméra | 65W Warp Charge | Double SIM | 5G | ... 599.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Google Pixel 5 : l’expérience Android pure

Après la sensation Pixel 3 et la déception Pixel 4, Google a décidé, avec son Pixel 5, de se concentrer sur l’essentiel et d’éliminer le superflu. On se retrouve donc avec un smartphone extrêmement simple mais aussi particulièrement agréable à utiliser. C’est surtout le smartphone qui offrira l’expérience Android la plus pure. L’essentiel est là, avec une belle dalle OLED Full HD+ de 6 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz et entouré de bordures totalement symétriques (une première dans le monde Android), ainsi qu’un dos épuré sur lequel on retrouve deux capteurs photo : un grand-angle principal de 12,2 MP et un ultra grand-angle de 16 MP.

C’est là tout l’intérêt des Pixel : avec peu, Google est capable de beaucoup, et la firme démontre une nouvelle fois son expertise algorithmique avec des capacités photo bluffantes. Seul bémol, le SoC Snapdragon 765G, pas aussi haut de gamme qu’un Snadragon 865 ou son équivalent boosté, le Snapdragon 865+. Retrouvez notre retour complet sur ce modèle dans notre test du Pixel 5.

Ses points forts ? Son son expérience Android pure et ses capacités photos bluffantes.

Où acheter le Google Pixel 5 ?

Samsung Galaxy S20 FE : le S20 à prix doux

Le Galaxy S20 FE fait un peu figure d’ovni dans la gamme de Samsung. Avec cette stratégie inédite, la firme sud-coréenne espère en effet proposer les nouveautés introduites avec sa gamme premium de Galaxy S20 à tout le monde en faisant quelques compromis et en baissant ses prix. Force est de constater que Samsung réussit son coup : le smartphone est une vraie réussite.

Écran Super AMOLED de 6,5 pouces (Full HD+, 120 Hz), Snapdragon 865 (dans sa version 5G), triple capteur photo dorsal… Comme nous l’expliquions dans notre test du Samsung Galaxy S20 FE, ce modèle est loin d’être un Galaxy S20 au rabais, et offre tous les ajouts importants de la dernière gamme de Galaxy S. Quelques compromis à peine notables lui permettent de passer de la case premium à la case haut de gamme, et donc d’être vendu bien moins cher que les Galaxy S20 du début d’année, tout en offrant les mêmes arguments.

Ses points forts ? Tous les avantages du Samsung Galaxy S20 à petit prix.

Où acheter le Samsung Galaxy S20 FE ?

SAMSUNG GALAXY S20 FE "Fan Edition" Rouge AMAZON 659.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Asus Zenfone 7 Pro : puissance et originalité

Avec le Zenfone 7 Pro, Asus est radicalement monté en gamme par rapport au Zenfone 6. Au menu, on se retrouve avec un smartphone très original avec de vrais arguments, comme sa Flip Camera, un bloc photo motorisé capable de s’orienter sur 180°, et permettant donc à l’appareil de se délester d’une caméra frontale et d’adopter un écran intégral. Cela permet aussi au smartphone d’offrir une qualité photo (et vidéo, jusqu’en 8K) bien supérieure puisqu’on profitera systématiquement des capteurs arrières et pas d’un capteur frontal au rabais.

Outre ce design particulier, le Zenfone 7 Pro ne manque pas d’arguments : on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 865+, soit la puce Android la plus puissante du marché, ainsi qu’un sublime écran Full HD+ Super AMOLED signé Samsung, qui propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Son rapport qualité-prix finit de nous convaincre de l’inclure dans ce guide. Si ce modèle vous tente, n’hésitez pas à faire un tour sur notre test du Asus Zenfone 7 Pro.

Ses points forts ? Sa qualité photo, identique à l’arrière et à l’avant grâce à son bloc photo motorisé.

Où acheter le Asus Zenfone 7 Pro ?

ASUS Smartphone Double SIM 4G ZenFone 7 Pro ZS671KS-2A016EU 256 GB 6.67 Pouces (16.9 cm) Double SIM Android™ 10 64 Mill 799.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Vivo X51 5G : la stabilisation avant tout

Il s’agit du premier pas de Vivo sur le secteur des smartphones haut de gamme en France, et on doit bien avouer que, pour son lancement dans nos contrées, la firme chinoise a fait fort avec son Vivo X51 5G ! Le smartphone est doté d’un look résolument haut de gamme, avec son dos en verre dépoli et son écran AMOLED poinçonné de 6,56 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz.

C’est notamment sur sa partie photo qu’il marque sa différence avec son appareil photo principal stabilisé mécaniquement, et non pas optiquement comme c’est le cas sur la plupart de nos smartphones. Comme nous l’expliquions dans notre test du Vivo X51 5G, cela se traduit par une stabilisation trois fois plus efficace, et donc des plans parfaitement stables, en toute circonstance. Seul bémol : le smartphone ne dispose « que » d’un Snapdragon 765G, qui reste malgré tout bien assez véloce pour assurer la plupart des usages actuels.

Ses points forts ? Son système de stabilisation mécanique, sans équivalent sur le marché.

Où l’acheter ?