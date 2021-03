[Guide d’achat] Notre sélection des meilleures montres connectées – 2021

Lire la date et l’heure ne vous suffit plus ? Vous voudriez recevoir vos notifications ou consulter votre rythme cardiaque à votre poignet ? Si les réponses sont oui, le Journal du Geek a sélectionné pour vous ce qui se fait de mieux en matière de montres connectées.

Withing ScanWatch, le focus santé

Ne vous fiez pas à son look “tradi”, la ScanWatch est un petit bijou de technologie.

Avec ce modèle, Withing s’est concentré sur le volet médical. La montre est ainsi capable de réaliser un électrocardiogramme certifié médicalement afin de détecter d’éventuels signes de fibrillation auriculaire. Son capteur de SpO2 vous permet de mesurer le taux d’oxygène dans votre sang en 30 secondes. Et sa fonction scan respiratoire s’appuie sur différentes mesures de santé pour détecter l’apnée du sommeil.

On regrette que la montre ne soit pas équipée de GPS. La qualité de son suivi de la fréquence cardiaque lui permet cependant de briller aussi dans le volet sport. Elle dispose par ailleurs d’une autonomie monstre et fonctionne avec une appli (Health Mate) très bien conçue. Seul bémol : le design de la montre ne conviendra pas à tout le monde. La Withing ScanWatch a en effet un look très traditionnel et l’écran Pmoled n’occupe qu’une toute partie de son cadran. Si ce choix assumé en séduira certains, ce n’est clairement pas le modèle le plus pratique pour consulter ses messages.

Ses points forts: un suivi santé très approfondi, une autonomie monstre, une appli bien pensée

Prix conseillé : 279.95 € (38 mm) / 299.95 € (42 mm)

Fitbit Sense: une belle polyvalence

Avec la Sense, Fitbit a fait le pari de la polyvalence. Côté sport, on retrouve les indispensables notamment le GPS intégré. Côté santé, la Sense propose une offre variée avec un capteur de température cutanée, le suivi de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et une fonction ECG pour détecter d’éventuels signes de fibrillation atriale. On retrouve bien sur dessus une fonction de suivi du sommeil mais aussi, plus original, un suivi du stress via, notamment, un scan de l’activité électrodermale.

Le modèle doté d’un bel écran Amoled de 1,58” permet de consulter aisément ses notifications (appels, SMS, etc.) et de dicter une réponse vocale rapide. La Fitbit Sense propose enfin un design élégant, l’étanchéité jusqu’à 50 mètres, une autonomie tout à fait satisfaisante (5 à 6 jours avec une recharge complète) et une fonction de charge rapide.

Ses points forts: une grande polyvalence, la charge rapide, une option originale de suivi du stress

Prix conseillé : 329,95 €

Apple Watch Series 6 : le nec plus ultra

En matière de montre connectée, difficile de faire mieux que l’Apple Watch Series 6. Le dernier modèle de la firme à la pomme affiche un design toujours aussi raffiné et propose cette année de nouveaux coloris et de nouveaux cadrans très réussis. L’Apple Watch offre surtout aux utilisateurs le nec plus ultra en matière d’interface. Celle-ci est aussi intuitive que complète et est magnifiquement mise en valeur par le superbe écran OLED 1.78” de la montre dont la luminosité a été revue à la hausse. Tout cela rend la consultation des notifications et la navigation dans les menus particulièrement agréable.

Avec la Watch Series 6, on peut se fier aux apparences : les fonctions sont aussi quali que le design. Le suivi sportif (GPS, fréquence cardiaque, etc.) est précis tout comme le suivi santé (électrocardiogramme, taux d’oxygène dans le sang, etc.). On apprécie qu’Apple ait réussi à réduire le le temps de recharge (1h30 désormais) et amélioré l’autonomie de la montre. Cupertino reste tout de même un peu à la traîne par rapport à la concurrence avec un modèle qui tient environ 18 heures. C’est vraiment le seul défaut de la montre qui brille sinon dans tous les domaines. Mais évidemment pour pouvoir considérer cette option, il vous faudra disposer d’un iPhone, les montres Apple n’étant pas compatibles avec les téléphones Android.

Ses points forts : un OS particulièrement riche et intuitif, un design raffiné, un suivi santé et sportif très précis

Prix conseillé : à partir de 429 € (GPS) / à partir de 529 € (GPS + connexion cellulaire)

Huawei Watch Fit : un très bon rapport qualité prix

Pour les plus petites bourses, la Watch Fit est une option de choix. Le modèle de Huawei offre en effet quasi toutes les fonctionnalités que l’on attend d’une montre connectée digne de ce nom. Grâce à son GPS intégré, son suivi de l’oxygénation du sang et son cardiofréquencemètre, la Watch Fit assure ainsi un suivi sportif très satisfaisant. Elle propose également le suivi du sommeil. Et son bel écran OLED rend la consultation des notifications aisée.

Bien sûr, à ce niveau de prix, il faut faire quelques concessions. N’espérez pas, par exemple, pouvoir réaliser un électrocardiogramme avec elle. Il n’est pas non plus possible de répondre à un message avec la Huawei Watch Fit. Niveau design enfin la montre est un peu basique (son format rectangulaire la fait plus ressembler à un bracelet connecté qu’à une Apple Watch). Elle reste toutefois plaisante à l’œil et a l’avantage d’être discrète. Elle dispose qui plus est d’une très bonne autonomie (10 jours avec un usage standard) et d’une recharge très rapide. Autant d’atouts qui font de ce modèle à prix contenu, un produit extrêmement compétitif.

Ses point forts : prix contenu, toutes les fonctionnalités essentielles , très bonne autonomie

Prix conseillé : 129 euros

Samsung Galaxy Watch Active 2 : l’incontournable sur Android

Ce n’est pas la plus récente et pourtant la Galaxy Watch Active 2 fait toujours partie des références du domaine. Comme d’habitude avec Samsung, le design est très soigné et les finitions impeccables. Les bordures du bel écran Amoled de la montre sont tactiles afin de simuler une lunette rotative de navigation. Tizen OS est bien sûr toujours de la partie et il est toujours aussi agréable à utiliser. Idem pour les deux applications avec lesquelles la Galaxy Watch Active 2 peut se synchroniser : Samsung Wear et Samsung Health.

La montre permet de consulter ses notifications et même de répondre à des messages ou de passer un appel. Étanche jusqu’à 50 mètres, elle détecte automatiquement sept types d’activité notamment la natation. Et elle propose un suivi sport et santé costaud. Non seulement, elle offre le suivi du rythme cardiaque mais Samsung a enfin obtenu, en décembre dernier, le marquage CE qui l’autorise a proposer en France la fonction électrocardiogramme (afin de détecter d’éventuelles fibrillations auriculaires) et la mesure de la pression artérielle. La Galaxy Watch Active 2 a donc désormais un catalogue de fonctionnalités très complet. Et si la montre est en deçà de ce que proposent certains produits concurrents, niveau autonomie, elle affiche tout de même une tenue correcte (3 jours environ).

Ses points forts: suivi santé très complet, interface intuitive, design soigné

Prix conseillé : 259 € pour 40 mm // 279 € pour 44 mm