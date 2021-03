Auteures de talents, personnages au destin inspirants et essais illustrés sur le féminisme… Pour la Journée internationale des droits de la Femme, on vous a préparé une sélection de pépites littéraires, à découvrir et à offrir sans modération.

Cette semaine, c’est la Journée internationale des droits de la Femme. Alors plutôt que de vous affliger devant des promos pour des aspirateurs à moitié prix et des rouges à lèvres, on vous propose plutôt de lire ou de relire sept bandes dessinées qui bousculent les idées reçues sur les femmes. Qu’il s’agisse d’auteures et de dessinatrices de talent, ou de personnages au destin hors du commun, cette sélection est un recueil de pépites littéraires, pour toutes celles et ceux qui voudraient appréhender la pop culture sous un prisme (un peu) différent.

Harley & Ivy

Scénario de Jody Houser, dessin d’Adriana Melo

Publié le 25 novembre 2020 aux éditions Urban Comics, 152 pages, 16€

On ne présente plus Harley Quinn. Depuis déjà plusieurs années, la jeune femme a délaissé son Joker chéri pour filer le parfait amour avec Poison Ivy, dans des aventures souvent plus loufoques que machiavéliques. Même s’il n’est que très peu évoqué dans les comics, le couple LGBT a finalement été officialisé lors du dernier épisode de la série animée Harley Quinn, diffusé sur la plateforme DC Universe. Depuis, et plus que jamais, il s’est imposé comme l’un des plus emblématiques de l’écurie DC. En attendant que l’éditeur ne se décide enfin à officialiser l’idylle entre Harley et Ivy sur papier, ce one shot a le mérite de nous offrir des retrouvailles dignes de ce nom. Évidemment, cette nouvelle aventure qui fait directement suite aux évènements de Heroes in Crisis n’échappe pas à certains écueils du genre. Pour autant, c’est le genre de récits qu’on a adoré découvrir, et qui apporte un vrai souffle de modernité à l’univers, dans la lignée directe du Rebirth de l’anti-héroïne initié en 2018 par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti.

Les Lames d’Ashura

Scénario et dessin de Baptiste Pagani

Publié le 29 janvier 2021 aux éditions Ankama, 168 pages, 18,90€

Dans les steppes de Kalandra, Ashura et ses guerrières traquent les trains de marchandises pour les piller. Au milieu de cette étrange famille composée uniquement de femmes, Osman le fils de la matriarche, ne vit que de sa passion pour la danse. Mais quand le dernier coup préparé par Ashura tourne à la mutinerie, c’est la jeune lieutenante Ikari qui hérite malgré elle de sa succession. Après avoir vu sa famille voler en éclats, la jeune femme va tout mettre en œuvre pour se venger, aveuglée par la haine et la tristesse. Porté d’une main de maître par Baptiste Pagani (Doggybags #11), Les Lames d’Ashura s’affranchit des stéréotypes de genre et de corps. Le trait est torturé façon Egon Schiele, et si ce dernier ne plaira pas à tout le monde, ce Mad Max au féminin est un vrai vent de fraîcheur dans les sorties comics du moment.

Culottées (Intégrale)

Scénario et dessin de Pénélope Bagieu

Publié le 21 octobre 2020 aux éditions Gallimard BD, 312 pages, 35€

Les livres d’histoires sont peuplés d’inventeurs et de figures masculines fortes, qui laissent bien souvent peu de place aux femmes. Pour équilibrer (un peu) la balance, la géniale Pénélope Bagieu (Joséphine) a publié en 2016 Culottées, un recueil de portraits destiné à rendre hommage à toutes ces femmes qui ont marqué l’histoire. Un tome 2 et une intégrale plus tard, l’auteure nous propose 30 portraits hauts en couleur. Entre guerrières apaches, stars hollywoodiennes et journalistes d’investigation, on vous conseille en particulier celui de la volcanologue Katia Krafft, et celui de Hedy Lamarr, inventrice pour l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L’occasion d’élargir un peu sa culture, tout en profitant des illustrations de Pénélope Bagieu. Un projet à retrouver aussi sur France 5 via la série d’animation du même nom.

Commando Culotte

Scénario et dessin de Mirion Malle

Publié le 15 janvier 2016 aux éditions Ankama, 191 pages, 15,90€

Commando Culotte a été publié en 2016, autant vous dire qu’il a quelques années au compteur. Pourtant, son propos est toujours aussi juste. Qu’il s’agisse de Games of Throne, de Love Actually ou de Six Feet Under, Mirion Malle décrypte avec humour plusieurs références cultes de la pop culture, en pointant du doigt certaines thématiques qui manquent cruellement à notre imaginaire collectif. L’occasion de découvrir nos films et séries préférées avec un œil un peu plus averti, et de prendre un peu de recul sur les œuvres qui nous ont construit.es depuis notre enfance. Un ouvrage d’utilité publique, à offrir à tous les fans de pop culture qui voudraient élargir leurs horizons.

La Rose la plus rouge s’épanouit

Scénario et dessin de Liv Strömquist

Publié le 4 octobre 2019 aux éditions Rackham, 168 pages, 22€

On ne présente plus la géniale Liv Strömquist. Véritable référence dans la littérature féministe, on lui doit déjà Les Sentiments du Prince Charles, ou encore L’Origine du Monde. Cette fois, c’est dans un autre essai sur l’amour et les relations sentimentales baptisé La Rose la plus rouge s’épanouit, que l’auteure nous interroge sur les affres de la passion. Qu’il s’agisse de Beyoncé, des Schtroumpfs, de la télé-réalité ou de Jésus, Liv Strömquist dissèque la pop culture, et analyse les dessous d’une société qui idéalise l’amour courtois, tout en prônant les relations libérées. Dernier ouvrage en date de l’auteure, on vous invite malgré tout à découvrir tout le reste de sa bibliographie.

Les Digitales

Texte de Nathalie Smadja, dessin de Fabienne Legrand

Publié le 4 mars 2021 aux éditions Le Cherche Midi, 52 pages, 10€

Dans la même veine que Culottées, Les Digitales, de Nathalie Smadja et Fabienne Legrand retrace l’histoire du numérique en mettant à l’honneur les femmes, pionnières de l’informatique, chercheuses ou ingénieures. Des portraits inspirants, dans un petit manuel d’empouvoirement à glisser entre toutes les mains.

Peau d’Homme

Scénario de Hubert, dessin de Zanzim

Publié le 3 juin 2020 aux éditions Glénat, 160 pages, 27€

Au milieu d’une Renaissance italienne ouvertement patriarcale, Bianca va bientôt se marier avec Giovanni, un homme dont elle ignore tout. Heureusement, la jeune femme va découvrir un secret gardé par les femmes de sa famille depuis des générations. En revêtant la “peau d’homme” héritée de sa marraine, Bianca va devenir Lorenzo, et s’affranchir de toutes les barrières jusqu’alors liées à sa condition de femme. L’occasion pour elle de découvrir son futur mari, le monde, mais aussi l’amour et la sexualité loin des carcans du genre. Une fable pleine d’humour, mais à la double lecture particulièrement moderne.