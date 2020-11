Découvrez notre sélection de 10 Calendriers de l’avent pour patienter jusqu’à Noël !

On est déjà le 3 novembre et même avec tout ce qui arrive actuellement Noël va vite arriver, mais surtout pour patienter cela va être la période des calendriers de l’avent ! Cette année, il n’y a pas de calendrier JDBOX, mais heureusement il en existe un paquet d’autres. Du coup, pour vous aider à choisir, nous en avons sélectionné 10 qui nous semblent les plus sympa à offrir ou s’offrir bien évidemment.

Le calendrier de l’Avent Beery Christmas

Un des meilleurs calendrier de l’avent que nous affectionnons particulièrement.

Pour cette édition 2020, Saveur Bière met le voyage à l’honneur et vous emmène à la découverte des brasseries qui ont collaboré pour donner vie à ce calendrier de l’Avent. Le nouveau design du Beery Christmas évoque le chemin parcouru entre les différentes brasseries participantes. Un objet indispensable qui vous fera voyager tous les jours de décembre !

Le Beery Christmas est le guide ultime pour se familiariser au monde de la bière, il rassemble des conseils de dégustations et des anecdotes sur l’histoire du houblon. Chacune des brasseries a été soigneusement sélectionnée pour représenter une caractéristique particulière : une spécialité, l’utilisation d’ingrédients originaux ou locavores, un travail en barriques ou un type de fermentation insolite. Triées sur le volet, onze d’entre elles figurent parmi les 100 meilleures brasseries du monde !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.

Le Calendrier de l’Avent Retour vers le futur

Un calendrier pour les nostalgiques de la saga ainsi que les fans petits et grands de BTTF.

Le calendrier de l’Avent de PLAYMOBIL 70574 Retour vers le futur comprend 24 petites fenêtres derrière lesquelles se dissimulent des personnages et des accessoires Playmobil ! Recrée les scènes cultes du premier film de la trilogie Retour vers le futur et retrouve les personnages de Marty Mc Fly, Doc Brown, Jennifer Parker ou encore Biff Tannen ! Nom de Zeus, en voilà une idée originale pour patienter jusqu’à Noël !

Le Calendrier de l’Avent Lego Star Wars (2020)

Un indémodable chez Lego qui ravira toute la famille.

Avec le set de construction Calendrier de l’Avent LEGO Star Wars 2020 (75279), les enfants et les grands découvrent chaque jour dès leur réveil un petit cadeau pour attendre Noël. Derrière chacune des 24 fenêtres se cache une figurine LEGO Star Wars, un personnage LEGO, ou encore un vaisseau, un véhicule ou un lieu à construire. Le calendrier inclut également un code à trouver pour déverrouiller du contenu dans le jeu Star Wars : La saga Skywalker.

Le calendrier contient 6 figurines LEGO et 6 personnages LEGO à découvrir, dont Dark Vador avec un pull de Noël et D-O avec un chapeau festif, mais aussi un tapis de jeu dépliable orné dune image du Faucon Millenium avec des illuminations de Noël, pour inspirer un jeu créatif. Les 12 constructions miniatures de ce calendrier de l’Avent incluent notamment le module de course d’Anakin, un croiseur de la République et le château de Dark Vador.

Le calendrier de l’Avent Escape Hunt

L’un des plus énigmatique que nous ayons trouvé !

Le principe de ce calendrier de l’avent Escape Hunt, est d’ouvrir la case du jour, récupérer le chocolat dedans et scanner un QR code présent dans la case. Lorsque vous scannez un QR code, vous serez redirigé vers le site web de la Santa Corp. pour résoudre l’énigme du jour. Ces énigmes s’inscrivent toutes dans un scénario de préparation de Noël, une partie d’entre elles fonctionnent sur un principe d’ouverture de cadenas virtuels via des codes, suite de chiffres, combinaison de couleur ou suite musicale. De plus, tout au long du mois de décembre il y aura la possibilité de gagner d’autres lots comme des places pour une aventure en réalité virtuelle, des escape game à jouer chez soi et d’autres surprises.

Le Calendrier de l’Avent L’Etrange Noël de Monsieur Jack

Un superbe calendrier de l’avent en pop-up.

Retrouvez tous les personnages de « L’Étrange Noël de Monsieur Jack » de Tim Burton dans ce calendrier de l’Avent merveilleusement terrifiant proposé par Huginn & Muninn. Sur fond de bataille entre le roi des citrouilles et le père Noël, ce calendrier d’une très grande originalité surprend avec ses 25 décorations effrayantes et son superbe sapin de 30 cm en pop-up ! Et en cadeau, vous pourrez même lire une encyclopédie de poche sur le monde d’Halloween.

Le calendrier de l’Avent Marvel Pocket POP!

Passez la période des fêtes avec vos super-héros en figurines Funko Pop!

Retrouvez les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, des méchants, des anti-héros et plus encore dans ce calendrier. Le parfait moyen de célébrer les fêtes avec vos personnages préférés du monde de Marvel!

Le Calendrier de l’Avent Lego Harry Potter (2020)

Un autre calendrier LEGO indispensable pour les fans !

Cette année, Noël se célèbre dans l’univers des sorciers avec le Calendrier de l’Avent LEGO Harry Potter. Derrière chacune des 24 fenêtres se cache un nouveau jouet ou une nouvelle figurine de la saga Harry Potter. À mesure que le grand jour approche, les enfants peuvent recréer des scènes de Noël à Poudlard, dont l’incroyable bal de Noël !

Vous pourrez combiner les 24 cadeaux du calendrier de l’Avent pour recréer leurs scènes favorites des films Harry Potter et vivre des histoires et des aventures nées de votre imagination. Le calendrier inclut des figurines – Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Padma Patil, Parvati Patil et Cho Chang – ainsi que des modèles à construire, comme une version miniature du carrosse de Beauxbâtons et une table où trône un château de glace.

Calendrier de l’Avent Degustabox

Pour vos papilles un peu avant les fêtes.

La Degusta Box propose cette année un calendrier de l’Avent gourmand avec 24 produits variés à déguster seul ou en famille pour une valeur supérieure à 50 euros (gâteaux, boissons, apéro, sucré, salé, etc.).

Le calendrier de l’Avent Blissim

Découvrez à l’intérieur 24 produits de beauté.

A côté de calendrier des enfants et de celui de Monsieur, il en faudra bien un pour Madame. Du coup, c’est Blissim (ex Birchbox) qui a retenu notre attention. Dans ce dernier, 24 produits beauté différents pour une valeur supérieure à 200€, dont de nombreux « full size » parmi lesquels vous retrouverez les marques connues comme Nuxe, Rituals, Benefit Cosmectics, Garancia, etc.

Le calendrier de l’Avent Cheesy Christmas

1,2kg de fromage répartis en 24 portions !

Dans votre calendrier Cheesy Christmas proposé par La Box Fromage vous retrouverez 24 pièces uniques et différents, pour vraiment faire voyager vos papilles jusqu’à Noël. Fromage à la coupe ou fromages pièce, chaque portion pèse 50g en moyenne, pour 2 sélections d’environ 600g. Car en effet, pour démarrer au 1er décembre, vous recevrez les 12 premiers fromages vers le 30 novembre et les 12 suivants vers le 10 décembre.