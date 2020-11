Netflix travaille à étendre son top 10 à un top 50

Il est loin le temps du sacro-saint Top 50 de la musique sur Canal+. Pourtant, le modèle pourrait être remis au goût du jour pour le catalogue gargantuesque de Netflix. Le géant du streaming a en effet l’intention d’étendre son jeune top 10 des contenus les plus populaires localement, à l’instant T, sur sa plateforme. Cette fonctionnalité, testée l’an dernier puis complètement adoptée depuis février dernier, s’avérerait très utile. Selon Netflix, elle permettrait à beaucoup d’utilisateurs de choisir plus facilement le prochain contenu à voir. Cependant, la vidéothèque est aujourd’hui si imposante qu’un top 10 se montre bien insuffisant. « Comme nous l’avons vu avec le top 10, nos membres aiment savoir ce qui est populaire au moment de choisir quoi regarder, a déclaré un porte-parole de Netflix au journaliste britannique, Saqib Shah (qui partage l’information sur son compte Twitter, ci-dessous). Nous testons actuellement l’idée d’une liste étendue des programmes les plus populaires. Si elle est effectivement plus utile pour nos utilisateurs, nous la déploierons dans le monde entier. »

Netflix has confirmed to me that is testing a Top 50 list, expanding on the Top 10 it rolled out earlier this year. In keeping with that feature, there is a Top 50 row for all content on the home page, and seperate lists for films and TV shows. pic.twitter.com/kzVVgNeRfW

— Saqib Shah (@eightiethmnt) November 25, 2020