Date de sortie du service, catalogue, formules proposées… Retrouvez ici toutes les informations sur Salto, la plateforme de streaming française portée par TF1, M6 et France Télévisions.

L’offensive française pour concurrencer Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ porte le nom de Salto, et le service s’apprête à déferler sur nos écrans dans quelques jours. Quel catalogue proposera ce service à son lancement ? À quel prix ? Comment fonctionnera-t-il et avec quels appareils ? Retrouvez toutes les réponses sur le service de SVOD de TF1, M6 et France Télévisions.

Quand sera lancé Salto ?

Après avoir été plusieurs fois reportée, l’alternative bleu blanc rouge à Netflix et consorts sera lancée le 20 octobre prochain en France. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire au site internet du service pour recevoir des informations sur Salto en temps réel.

Sur quels appareils pourra-t-on utiliser Salto ?

Au départ, Salto sera uniquement disponible sur navigateur web. On pourra bien sûr y accéder depuis un ordinateur Mac ou PC, une tablette ou un smartphone iOS ou Android sans problème en passant par le navigateur. Pour l’heure, nous n’en savons pas plus sur une éventuelle application pour smartphone, tablette et smart TV qui rendrait son utilisation plus aisée.

Quel catalogue proposera Salto ?

Salto fait le pari de proposer un catalogue mêlant programmes TV traditionnels, films, séries ainsi qu’une vingtaine de chaînes télévisées en direct. À son lancement, le service promet 10 000 heures de programmes – 15 000 à terme – dont des séries, documentaires, de l’information…

Salto pourra également compter sur ses exclusivités issues des groupes fondateurs : TF1, M6 et France Télévisions. Ainsi, on pourra retrouver en avant-première des programmes tels que « Demain nous appartient », « Plus belle la vie » ou encore « Scènes de ménages »… On pourra également compter sur la prochaine série M6 adaptée de l’ancien « Dix petits nègres » d’Agatha Christie, « Ils étaient dix », ou encore « The Pier », la nouvelle série de TF1 par les créateurs de « La Casa de Papel ».

À quel prix sera proposé Salto ?

Salto sera proposé en trois formules différentes, suivant le nombre d’écrans sur lesquelles vous voulez diffuser des programmes simultanément. On retrouve tout d’abord un premier abonnement « solo » à 6,99€/mois, compatible avec un seul écran. Une seconde offre, baptisée « Duo », et disponible à 9,99€/mois, permet d’accéder au service sur 2 écrans à la fois. Enfin, on retrouve une formule « tribu » facturée 12,99€/mois, permettant d’accéder à Salto sur 4 écrans à la fois. À noter que, quelle que soit la formule choisie, le premier mois est gratuit.