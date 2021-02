Présenté en début d’année, le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra vient surclasser la gamme déjà très haut de gamme des S21, en lui apportant une ultime itération premium. Des performances et un prix de haut vol, pour un appareil qui vient concurrencer frontalement l’iPhone 12 Pro Max d’Apple, sorti l’année dernière.

Vous hésitez entre Samsung et Apple pour votre prochain smartphone, mais vous avez envie d’y mettre le prix ? Qu’il s’agisse du Galaxy S21 Ultra, officialisé il y a quelques semaines à peine, ou de l’iPhone 12 Pro Max d’Apple, les deux nouveaux fleurons hauts de gamme des géants de la tech ont de sérieux arguments, chacun de leur côté. On fait le point.

Design, chacun son style

Dès le premier coup d’œil, le Samsung Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 12 Pro Max s’imposent comme de très beaux smartphones. Sur le marché du haut de gamme, l’esthétique n’est pas à négliger, et chaque modèle bénéficie de caractéristiques qui lui sont propres. Côté Pomme, on retrouve une dalle et des bordures plates en acier inoxydable, ainsi qu’un dos en verre dépoli en coloris graphite, bleu, or ou argent. Chez Samsung, le contour en aluminium est arrondi, et le dos s’offre un revêtement en verre des plus sobres, en noir ou blanc uniquement. Les deux smartphones bénéficient d’un écran quasi borderless, mais on notera tout de même le léger avantage de Samsung dans ce domaine. Tandis que le géant coréen poursuit sur la lancée initiée par les S10, avec un discret poinçon central pour loger l’appareil photo avant, Apple continue de miser sur une large encoche, beaucoup trop imposante lorsqu’il s’agit de regarder une vidéo ou de jouer à un jeu.

À l’arrière, le Samsung Galaxy S21 Ultra comme de l’iPhone 12 Pro Max sont à déconseiller aux trypophobes. Il faut dire que les deux smartphones ont misé gros sur leurs performances photo, et qu’ils s’équipent tous les deux d’un énorme module dorsal bien garni, qui déborde même sur la tranche concernant le S21.

Écran, Samsung remporte le match

D’un côté comme de l’autre, l’écran des nouveaux fleurons d’Apple et Samsung sont massifs. Comptez 6,7 pouces pour l’iPhone 12 Pro Max, et jusqu’à 6,8 pouces pour le Galaxy S21 Ultra. Une différence à peine perceptible, pour deux dalles OLED d’exception. Sur le papier cependant, c’est Samsung qui remporte le round, avec une meilleure résolution d’image (1440x3200px contre 1284x2778px pour l’iPhone 12 Pro Max), et surtout une fluidité bien supérieure jusqu’à 120 Hz, alors que le smartphone à la Pomme ne propose qu’un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Sous le capot, le choc des titans

Sans surprise, les performances des deux derniers fleurons de la tech côtoient les étoiles, on n’en attendait d’ailleurs pas moins d’eux. Chez Samsung, le Galaxy S21 Ultra s’équipe ainsi de la dernière génération de puces Exynos 2100. De son côté, Apple mise sur une puce A14 Bionic pour équiper son iPhone 12 Pro Max. Deux puces maison gravées en 5 nm, et dont la performance n’est définitivement plus à prouver, malgré un léger avantage accordé à la Pomme sur les différents benchmarks que l’on a pu lancer.

Côté RAM, c’est Samsung qui s’impose avec 12 ou 16 Go selon les configurations, contre seulement 6 Go pour Apple. Pour autant, on sait que les choses ne sont pas aussi simples, et cette différence est largement compensée par la Pomme à grands coups d’optimisations logicielles. En termes de stockage, les deux smartphones démarrent à 128 Go de stockage, et proposent deux configurations supérieures, à 256 et 512 Go, sans possibilité d’extension de mémoire. Sans surprise, la prise en charge de la 5G est également au programme.

Autonomie, du pareil au même

Malgré leurs performances, les deux nouveaux fleurons d’Apple et Samsung n’en restent pas moins des bêtes d’autonomie. Avec une batterie de 5000 mAh, le Galaxy S21 Ultra est compatible avec la charge ultra rapide en 25W via USB-C, la charge sans-fil et le Powershare sans fil. De son côté, l’iPhone 12 Pro Max se refuse toujours à opter pour un port générique, et conserve son Lightning pour alimenter sa batterie de 3687 mAh, avec la charge rapide 20W en filaire, et 15W en wireless. D’un côté comme de l’autre, les smartphones supporteront une journée entière d’utilisation intensive sans sourciller. En termes de temps de charge en revanche, on regrettera que les délais soient un peu longs. À l’utilisation, comptez un peu plus d’une heure et demie pour un chargement complet. À l’heure où beaucoup de smartphones présents sur le marché sont capables de faire le plein en moins d’une heure, c’est beaucoup.

Photo, l’excellence

Chez Apple, pas de mauvaise surprise. Avec son capteur principal de 12 Mpx (f/1.6), le rendu des photos est lumineux, homogène et parfaitement stable, même en basse luminosité. Le résultat vidéo est digne d’un boîtier professionnel avec la prise en charge de l’UHD jusqu’à 60 fps, et le ralenti jusqu’à 240 fps en 1080p. En plus du module principal, on retrouve aussi un capteur téléphoto 2,5x de 12 Mpx (f/2.2), ainsi qu’un UGA 120°, lui aussi de 12 Mpx (f/2.4). Enfin à l’avant, le terminal embarque un scanner LiDAR et un capteur frontal de 12 Mpx (f/2.2) avec Face ID.

Chez Samsung, on retrouve un capteur principal de 108 Mpx (f/1.8) ainsi que non pas un, mais bien deux capteurs téléphoto, de 10 Mpx (f/2.4) x3 et 10 Mpx (f/4.9) x10. Comme sur l’iPhone 12 Pro Max, un Ultra grand-angle vient compléter le tout, en résolution 12 Mpx (f/2.2). À l’avant, le poinçon central sous l’écran renferme un capteur de 40 Mpx avec reconnaissance faciale 2D. D’un côté comme de l’autre, le résultat en prise de vue est excellent.

Prix

À performances exceptionnelles, prix exceptionnels. Sans surprise, il vous faudra débourser plus de 1000€ pour vous offrir l’un des fleurons de la tech. Comptez 1259€ pour le prix de départ sur l’iPhone 12 Pro Max et le S21 Ultra en version 128 Go. Pour les configurations supérieures, la Pomme décolle jusqu’à 1609€ en 512 Go, tandis que Samsung reste légèrement plus mesuré, avec un prix maximal de 1439€ pour sa version 16+512 Go. Dans tous les cas, c’est un investissement.

Fiche technique