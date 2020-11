Design, photo, performances…. les modèles de notre sélection sont assurément les meilleurs smartphones du moment. S’ils ont tous une fiche technique très solide, ils excellent chacun dans des domaines différents. On vous aide à identifier le téléphone adapté à vos besoins parmi la crème de la crème.

Vous voulez la Rolls du smartphone ? Le top du top ? Ne cherchez plus, on vous a sélectionné les meilleurs smartphones actuellement sur le marché : des appareils ultra haut de gamme qui ne font absolument aucun compromis et qui offrent, dès aujourd’hui, une partie des technologies de demain. Êtes-vous attaché à Samsung ou seriez-vous prêt à succomber aux charmes d’Oppo ? L’excellente expérience photo proposée par Huawei peut-elle vous convaincre de lâcher du lest sur l’expérience logicielle ? Vos priorités seront déterminantes pour identifier le modèle fait pour vous. On vous aide à les départager !

Galaxy S20 Ultra / Galaxy Note 20 Ultra : le choix de la rédaction

Même si l’année 2020 aura été semée de multiples embuches, Samsung s’en est tenu à son plan habituel et a délivré les nouveaux modèles de ses deux gammes phares : les Galaxy S et les Galaxy Note. On a donc eu droit, en début d’année, aux Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, et cet été aux Galaxy Note 20 et Galaxy note 20 Ultra. Et puisqu’on est dans la catégorie premium, on va se concentrer ici sur les Galaxy S20 Ultra et Galaxy Note 20 Ultra, les deux smartphones ultra haut de gamme de Samsung qui enterrent toute la concurrence.

Du côté du Galaxy S20 Ultra, on retrouve un sublime écran AMOLED 120 Hz de 6,9 pouces, et surtout un impressionnant bloc photo comprenant quatre optiques à l’arrière, et capable de petites prouesses, dont la possibilité de filmer en 8K. Non seulement les capteurs ont été agrandis cette année et sont donc bien plus à l’aise dans de mauvaises conditions de luminosité, mais on retrouve même un zoom capable de monter jusqu’au X100. Un véritable concentré de technologie.

Ses points forts ? Son bloc photo ultra-polyvalent et son écran sublime.

Du côté du Galaxy Note 20 Ultra, on retrouve la plupart des fonctionnalités du S20 Ultra – bien qu’un peu moins polyvalent côté photo – mais avec les spécificités de la gamme Note. On retrouve ainsi un grand écran AMOLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, mais aussi et surtout le S-Pen, stylet de Samsung permettant d’utiliser son Galaxy Note tel un petit carnet. Esthétiquement, on l’avait également trouvé bien plus réussi que le Galaxy S20 Ultra, mais cela restera avant tout une question de goût.

Ses points forts ? Son écran magnifique et son S-Pen ultra-pratique pour ceux qui aiment prendre des notes manuscrites.

Galaxy Z Fold 2 : le futur pliant à portée de mains

Comment parler des smartphones premium de Samsung sans dire un mot sur les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold 2, les deux smartphones pliants du constructeur. Tandis que le premier offre un design façon « téléphone à clapet », le second nous permet de profiter à la fois d’un smartphone et d’une tablette en un seul et même objet qui rentre dans une poche. Dans les deux cas, Samsung a fait fort et livre deux produits qui osent chambouler le form-factor habituel du smartphone. On a évidemment eu un plus gros coup de coeur pour le Galaxy Z Fold 2, mais on entre là dans la catégorie des smartphones ultra-premium, au-delà des 2 000 euros. C’est hélas le prix à payer pour profiter d’un appareil largement en avance sur son temps.

Ses points forts ? Son écran pliable, bien évidemment, et la possibilité de goûter, dès aujourd’hui, au futur.

Huawei Mate 40 Pro / Huawei P40 Pro : des appareils photo qui téléphonent

Comme Samsung, Huawei a déroulé son planning de sortie sans la moindre anicroche au cours de l’année, malgré la crise sanitaire et l’embargo américain qui l’empêche toujours d’équiper ses appareils des services de Google. La firme a ainsi lancé le Huawei P40 Pro en début d’année, avant de présenter, plus récemment, son Huawei Mate 40 Pro, deux appareils magnifiques qui démontrent une nouvelle fois les capacités d’innovation du géant chinois.

Hélas, il reste difficile de les conseiller en l’état, sauf si vous êtes vraiment certain de pouvoir vous passer de Google (cela veut même dire tirer une croix sur Uber, Deliveroo, etc), ou alors si la photographie mobile est réellement le point le plus important pour vous. Côté photo, les Huawei P40 Pro et Huawei Mate 40 Pro sont effectivement les meilleurs smartphones du moment. C’est un peu triste de les voir privés de l’écosystème classique d’Android tant ils écrasent la concurrence. Côté puissance, même constat : le Huawei Mate 40 Pro est actuellement le smartphone le plus puissant du monde Android grâce à sa puce Kirin gravée en 5 nm. À ce jour, seul l’iPhone 12 d’Apple peut lui tenir tête. Si jamais vous n’êtes pas trop dépendant de Google, ces deux smartphones sont d’excellents choix avec d’immenses arguments.

Leurs points forts ? Leurs capacités photo, sans commune mesure avec la concurrence, et la puissance du Mate 40 Pro.

Oppo Find X2 Pro : plus que complet

Avec le Find X2 Pro, Oppo a opéré un retour en force sur le premium secondé d’une montée en gamme. Et quel retour pour la marque ! Le Oppo Find X2 Pro est clairement le challenger qu’il fallait aux smartphones de Samsung, Huawei et consorts. Bien sûr, certains pourraient trouver le prix aberrant pour une marque comme Oppo, mais détrompez-vous : le Oppo Find X2 Pro est assurément un smartphone premium. Dans un châssis au design impeccablement travaillé, Oppo livre une copie presque parfaite avec un une magnifique dalle AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz, QuadHD+), un SoC Qualcomm Snapdragon 865 couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, une imposante batterie de 4 260 mAh couplée à une charge ultra-rapide 65W (100% en moins de 40 minutes) et un triple capteur photo arrière comprenant un grand-angle de 48 MP, un zoom optique x5 de 13 MP et un ultra grand-angle de 48 MP. Ne cherchez pas : Oppo a tout simplement mis le meilleur de la technologie dans son Find X2 Pro, sans faire aucune concession. Si vous n’êtes pas frileux vis-à-vis d’Oppo, ce smartphone est assurément une belle bête qui a tout d’un premium.

Ses points forts ? Son équilibre presque parfait entre écran, performances et capacités photo.

Xiaomi Mi 10 Pro : la montée en gamme

Difficile de ne pas mentionner ici le Xiaomi Mi 10 Pro, première véritable excursion de la firme chinoise dans le secteur des smartphones premium. Pour cette première tentative sur ce secteur, Xiaomi n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. On retrouve tout l’attirail d’un smartphone premium de 2020 : écran AMOLED de 6,67 pouces à 90 Hz, Qualcomm Snapdragon 865 couplé à 8 Go de RAM, capteur principal de 108 MP (!) accompagné par un téléphoto 10X de 8 MP, d’un second téléphoto 2X de 12 Mp et d’un ultra grand-angle de 20 MP, lecteur d’empreinte sous l’écran, charge filaire ultra-rapide 50W… Le constructeur n’a pas lésiné sur les moyens et offre à son Xiaomi Mi 10 Pro tout ce qu’on est en droit d’attendre d’un premium. Surtout, avec MIUI 12, on a désormais droit à une expérience logicielle particulièrement raffinée sur les smartphones de la marque, rehaussant encore l’expérience exceptionnelle apportée par ce Mi 10 Pro.

Ses points forts ? MIUI 12, franchement réussi, et son superbe écran AMOLED incurvé.

