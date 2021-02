Cobrai Kai, saison 4 : date de sortie, casting et scénario

Après deux ans d’attente, les fans de Cobra Kai ont pu retrouver la joyeuse bande pour une tonitruante troisième saison. Le succès de la série, récupérée par Netflix, n’est plus à prouver et l’aventure ne s’arrêtera pas là. Une saison 4 est d’ores et déjà prévue, et ce ne sera pas la dernière. Mais que nous réserve cette nouvelle salve d’épisodes ?

En choisissant de faire revivre Karaté Kid, YouTube a eu le nez creux. La plateforme, qui a finalement renoncé à produire de la fiction pour son offre Premium, s’est détachée du projet pour passer le flambeau à Netflix et ce passage de relais aura permis d’offrir à Cobra Kai le succès qu’elle mérite. Dès le lancement de saison 3, le 1er janvier dernier, elle a été classée parmi les 10 productions les plus populaires du moment. Forte de ce constat, la plateforme ne compte pas s’arrêter là et prévoir déjà une quatrième saison. Cette nouvelle salve d’épisodes ne sera pas la dernière et les scénaristes espèrent faire durer le plaisir encore longtemps. Interrogé par TVline, les showrunners expliquent « nous avons une conclusion en tête. Nous l’avons depuis un certain temps, et ce n’est pas la saison 4. Ce serait au-delà. »

Quand ?

Si les fans de Cobra Kai ont dû attendre deux ans pour retrouver leurs personnages préférés, Netflix compte visiblement accélérer la cadence. Les créateurs de la série ont annoncé qu’elle devrait revenir un an seulement après la diffusion de la saison 3, donc début 2022 si tout va bien. La pandémie aura sans doute ralenti le processus, mais les équipes se disent prêtes à entamer le tournage dès que possible. On ne manquera pas de garder un œil sur le projet.

Mais que peut-on attendre de la saison 4 ?

La saison 3 de Cobra Kai s’est terminée en fanfare. Les scénaristes nous ont offert une conclusion des plus inattendues, en réunissant les deux adversaires d’autrefois autour d’un même but : vaincre Krees au tournoi All Valley. Désormais alliés, Johnny Lawrence et Daniel Larusso vont devoir collaborer et ça s’annonce forcément explosif. S’ils semblent avoir mis de côté leurs rancœurs respectives, les deux personnages n’ont pas vraiment les mêmes méthodes et il faudra sans doute s’attendre à quelques étincelles. On espère en revanche que cette nouvelle équipe, formée par les deux dojos autrefois rivaux, mettra à mal Kreese et sa bande de brutes épaisses. Quoiqu’il en soit, le combat s’annonce épique et on a déjà hâte de voir ça.

Dans la saison 3, les scénaristes nous ont offert une petite escapade dans le passé. Désormais érigé en antagoniste principal, Kreese avait eu le droit à plusieurs séquences flashback qui avaient pour but de développer un peu plus la psyché du personnage. On peut s’attendre à en découvrir plus avec la nouvelle salve d’épisode et ainsi découvrir ce qui a forgé cet homme sans pitié.

Qu’adviendra-t-il de Robby ?

Depuis le début de la série, le personnage de Robby s’était construit en totale opposition à celui de Johnny. Mais dans cette nouvelle saison, leurs destins s’entremêlent jusqu’à ce que Kreese deviennent le nouveau sensei du garçon. Cela veut évidemment dire qu’il affrontera son père et son ancien sensei, mais surtout qu’il va désormais adopter les méthodes plutôt controversées de son nouveau maître de Karaté. Serait-il en passe de devenir le nouvel antagoniste de l’univers ?

Qui sera au casting ?

En plus des acteurs récurrents, comme William Zabka et Ralph Macchio, cette nouvelle saison pourrait être l’occasion pour les scénaristes de faire revenir certains personnages iconiques de la saga cinématographique. Le dernier épisode de la saison 3 a déjà annoncé le retour de Thomas Ian Griffith, dans la peau de Terry Silver. Pour rappel, c’est lui le grand méchant de Karaté Kid 3. Il se murmure aussi qu’Hilary Swank pourrait à nouveau incarner Julie, comme elle l’avait fait dans le film sorti en 1994. On pourrait imaginer que le personnage vienne prêter main forte à Johnny et Daniel dans leur combat contre John Kreese. En revanche, on ne devrait pas revoir Elisabeth Sue ou Yuji Okumoto. Les deux acteurs, qui était pourtant au casting de cette saison 3, ne sont pas annoncés pour la saison 4. Rien d’étonnant quand on sait que les arcs narratifs de l’un et l’autre ont déjà été clôturer.