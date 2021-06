Gastronogeek se met au vert avec un livre de recettes 100% végétarien

Qui a dit que les héros étaient forcément de gros viandards ? Avec ses recettes végétariennes, Thibaud Villanova alias Gastronogeek revient dans un nouvel ouvrage qui mettra tout le monde d’accord. Parce que le beurre, c’est le bonheur, mais que les légumes c’est chouette quand même.

© Journal du Geek

Faire rimer pop culture et végétarisme, il fallait oser. Après 12 livres de recettes dédiées à la pop culture, dont 6 opus consacrés à la saga Gastronogeek, Thibaud Villanova revient en juin 2021 avec Gastronogeek : Recettes végétariennes. De Star Wars à Doctor Who, en passant par Batman, Harry Potter et Cyberpunk 2077, le chef cuisinier nous régale avec 35 créations végétariennes et vegans pour mettre tout le monde d’accord autour de la table.

Au programme de cette nouvelle épopée culinaire, les fans de pop culture pourront retrouver un best-of augmenté des précédents ouvrages de la série. L’occasion de retrouver quelques incontournables comme les gougères aux épinards de Kronk (issu du livres Les recettes enchantées Disney) ou encore La Morbide soupe de Sally (issu de Gastronogeek 2). Pas de panique pour les complétistes : même si la collection complète des Gastronogeek trône déjà sur votre étagère, ce best-of revue et corrigé s’offre aussi 5 recettes inédites, de nombreuses pages de conseils et astuces, mais aussi plusieurs autres revisites sans viande inspirées des livres précédents. Parmi les petits nouveaux de cet opus, on citera notamment l’excellente série The Boys avec des vegan ban xeo de tournage, mais aussi le film culte Maman j’ai raté l’avion, avec des mac & cheese régressives à souhait.

Disponible depuis le 9 juin dernier aux éditions Hachette Heroes, Gastronogeek : Recettes végétariennes est proposé à 19,90€. Avec 35 recettes issues de la pop culture, une direction artistique sublime et des photos à tomber par terre, Thibaud Villanova réussit encore une fois à nous faire voyager les papilles, et on en redemande. Pour les fans de The Legend of Zelda, le chef a aussi lancé en début d’année une campagne de financement participatif autour d’un ambitieux projet de livre de recettes dédié à la saga vidéoludique. Le crowdfunding est terminé, mais vous pouvez toujours précommander l’ouvrage via ce lien.

Découvrir Gastronogeek : Recettes végétariennes