Nombre de modèles, fiches techniques, date de sortie, prix… On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur la future gamme phare d’Oppo !

Dans quelques jours à peine, Oppo lèvera le voile sur sa nouvelle gamme de Find X3, qui succédera aux Find X2 de l’an dernier — dont l’excellent Find X2 Pro. On vous a compilé ici toutes les dernières rumeurs à propos de ces smartphones très prometteurs, à l’aube de leur présentation.

Combien de modèles d’Oppo Find X3 ?

Comme l’affirment toutes les rumeurs, Oppo aurait choisi de décliner son smartphone phare en trois modèles. On retrouverait tout d’abord un Oppo Find X3 Lite, l’entrée de la gamme, un Oppo Find X3 Neo, qui serait le modèle intermédiaire, et enfin un Oppo Find X3 Pro de tous les superlatifs, mais qui pourrait, comme son prédécesseur, être facturé très cher.

À quoi ressemblera l’Oppo Find X3 ?

Oppo a l’habitude d’étonner son monde en matière de design. L’année dernière, la marque avait surpris avec sa déclinaison en cuir vegan au dos de l’Oppo Find X2 Pro. Cette année, Oppo viserait plutôt la simplicité, tout en apportant une touche caractéristique. Les Oppo Find X3 devraient ainsi proposer un dos en polycarbonate, un peu à la manière des derniers Galaxy S21, dont l’apparence se rapproche nettement d’un verre dépoli. Le bloc photo serait quant à lui particulièrement bien intégré puisqu’il serait un prolongement de la surface arrière du smartphone. Deux vidéos prétendument officielles en fuite nous montrent plus en détails les prochains smartphones d’Oppo :

Quel écran aura l’Oppo Find X3 ?

Selon les informations glanées par WinFuture, le fleuron de la gamme, l’Oppo Find X3 Pro, pourrait proposer un large écran OLED de 6,7 pouces à la définition de 3 216 x 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’Oppo Find X3 Neo, considéré comme le modèle intermédiaire, n’aurait pas non plus à rougir. Il serait un peu moins imposant avec une dalle OLED de 6,5 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour finir, on retrouve l’Oppo Find X3 Lite ne démériterait pas non plus avec son écran OLED de 6,44 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il se murmure également qu’Oppo pourrait être le premier constructeur tiers à utiliser un écran E4 LTPO de Samsung sur sa gamme de Find X3. Ces dalles permettraient un réglage intelligent de la fréquence d’affichage de 5 à 120 Hz en fonction du contenu visionné, et prendrait en charge les couleurs 10 bits. De quoi proposer l’un des meilleurs affichages jamais vu dans le monde Android.

In addition to Samsung, the first mobile phone to use an LTPO screen is the OPPO Find X3 series, which supports 5Hz-120Hz smart adjustment, and this screen supports 10bit, the top E4 screen from Samsung Display. — Ice universe (@UniverseIce) March 5, 2021

Quelles performances et quelle autonomie attendre du Oppo Find X3 ?

Cette année encore, Oppo pourrait proposer des smartphones parmi les plus puissants au monde, surtout en ce qui concerne l’Oppo Find X3 Pro. Celui-ci devrait logiquement adopter le dernier Snapdragon 888 de Qualcomm, et se serait même offert un score particulièrement élevé de 771 491 points dans une fuite survenue sur l’outil de benchmark AnTuTu. Du côté du modèle intermédiaire, l’Oppo Find X3 Neo, il devrait faire une petite concession en adoptant un Snapdragon 865, qui reste encore aujourd’hui une référence. L’Oppo Find X3 Lite opterait quant à lui pour un SoC Snapdragon 765G de Qualcomm. Tous devraient bien être compatibles avec la 5G.

Quelles capacités photo aura l’Oppo Find X3 ?

D’après le site allemand WinFuture, qui prétend avoir mis la main sur la fiche technique complète des smartphones, on retrouverait pas moins de quatre capteurs au dos de tous les modèles de Find X3. L’Oppo Find X3 Pro bénéficierait d’un capteur principal grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP, un téléobjectif de 13 MP et, enfin, un objectif macro de 5 MP qui serait capable de capturer des objets microscopiques (voir leak ci-dessous). Du côté du Find X3 Neo, on retrouverait un grand-angle principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 16 MP, un téléobjectif de 13 MP et un macro de 2 MP. Enfin, l’Oppo Find X3 Lite aurait le droit à un grand-angle de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

The microscope camera of OPPO Find X3 Pro will bring a new round of popularity. People are beginning to photograph microscopic objects. What do you want to photograph with it most? pic.twitter.com/yP6dJJtohu — Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021

Quand sort l’Oppo Find X3 ?

La marque l’a confirmé, le 11 mars prochain, elle lèvera le voile sur sa nouvelle gamme Find X3. L’événement se déroulera en ligne, à partir de 12h30. Oppo devrait notamment annoncer la date de disponibilité de ses nouveaux fleurons ainsi que leurs prix respectifs. Jon Prosser, leaker influent dans le monde de la tech, estime qu’Oppo pourrait ouvrir les précommandes de ses Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite le 31 mars, pour une mise en vente le 14 avril prochain.

Oppo Find X3 Pro, Lite and Neo 👀 – Announcement: March 11

– Pre-order: March 31

– Launch: April 14 pic.twitter.com/s7kf9thmD2 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2021

À quel prix sera vendu l’Oppo Find X3 ?

Même s’il faudra attendre le 11 mars pour dégoter les prix officiels, le leader Rolan Quandt prétend déjà les connaitre en euros ! Selon lui, le modèle le plus abordable, l’Oppo Find X3 Lite, serait proposé à partir de 449 euros. Le modèle intermédiaire, l’Oppo Find X3 Neo, serait facturé à partir de 799 euros, et le fleuron de la gamme, l’Oppo Find X3 Pro, coûterait au minimum 1 149 euros. La marque aurait donc décidé d’appliquer plus ou moins la même tarification que l’année dernière, voire même de baisser certains prix.