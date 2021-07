Les bulles de la rédac : on a lu quoi au mois de juin ?

Chaque mois, retrouvez une sélection non exhaustive des comics, manga et bandes dessinées. En juin, on prépare l’été.

© Glénat

Ranma ½ (T20)

Scénario et dessin de Rumiko Takahashi, 336 pages

Publié le 2 juin 2021 aux éditions Glénat — 10,75€

Plus de trente ans après sa première publication dans le Weekly Shonen Jump, Ranma ½ conclut en beauté ses aventures dans une très belle Perfect Edition publiée depuis 2017 en France chez Glénat. Dans cet ultime tome 20, les lecteurs et lectrices pourront retrouver Ranma Saotome et Akane (Adeline pour ceux qui seraient restés à l’heure de l’anime), dans leur dernière aventure face aux Hommes-Oiseaux. L’occasion pour les personnages de sauver les sources ensorcelées de Zhou Quan, et peut-être de lever la malédiction qui les frappe. Si vous aimez déjà la série, cette Perfect Edition réussira sans mal à se faire une place dans vos étagères. Sinon, on ne peut que vous conseiller de découvrir la saga irrévérencieuse loufoque et toujours aussi actuelle de Rumiko Takahashi, qui nous offre avec Rana ½ une vraie leçon de genre.

Grand Silence

Scénario de Théa Rojzman, dessin de Sandrine Revel, 128 pages

Publié le 2 juin 2021 aux éditions Glénat — 23€

Dans une société qui ressemble à la nôtre, une usine géante œuvre depuis toujours à avaler les cris des enfants, tout en laissant impunis ceux qui leur font du mal. Avec Grand Silence, Théa Rojzman et Sandrine Revel nous plongent dans un conte aussi dérangeant que poétique. Il faut dire qu’aborder les violences sexuelles faites aux enfants en bande dessinée constitue un sacré défi, surtout lorsque l’auteure décide de traiter le sujet sous la forme d’une fable universelle plutôt que d’un récit autobiographique. Sans rien montrer, mais sans rien taire non plus, Grand Silence est un coup de poing en pleine tête, à peine adouci par le trait onirique et sensible de Sandrine Revel. De quoi entamer le dialogue parfois difficile, sur un sujet qui reste toujours tristement d’actualité.

Terrarium (T1)

Scénario et dessin de Yuna Hirasawa, 176 pages

Publié le 2 juin 2021 aux éditions Glénat — 7,60€

Dans un monde dévasté par on ne sait pas trop quoi, la jeune technologue d’investigation Chico, aidée de son petit frère de métal Pino, arpentent les anciennes colonies humaines, où les robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n’était. Si le thème postapocalyptique n’est pas vraiment original dans le monde du manga, surtout en ce moment avec les excellents Alma et Eden (à retrouver dans notre sélection de mai), Terrarium réussit l’exploit de se détacher du lot, en offrant aux lecteurs et aux lectrices un voyage poétique et presque contemplatif à travers les décombres d’une société en ruines. Une très belle découverte SF.

Space Punch (T1)

Scénario et dessin de ZD, 216 pages

Publié le 4 juin 2021 aux éditions Ankama — 7,95€

Joe et Zack sont deux frères que tout oppose. Après avoir perdu leur père quand ils étaient enfants, Zack a choisi de devenir policier, et Joe enchaine les petits boulots sans savoir quoi faire de sa vie. Mais alors que la mafia et les gangsters gangrènent Mirai City, les héros vont devoir faire appel à leur sens de la justice pour éradiquer les menaces qui pèsent sur leur ville. Dans cette nouvelle référence du manga français, ZD nous offre un récit nerveux dans la pure tradition shonen. Ce premier tome est une vraie réussite, d’autant plus qu’il ne fait pas office d’introduction, et nous plonge directement dans l’action. Vivement la suite.

Robinson à Pékin — Journal d’un reporter en Chine

Scénario d’Éric Meyer, dessin d’Aude Massot, 192 pages

Publié le 4 juin 2021 aux éditions Urban — 25€

Pékin, le 5 septembre 1987. Le journaliste français Éric Meyer atterrit à l’aéroport international après des mois de bras de fer avec les autorités locales. Officiellement engagé comme correspondant local, l’expérience qui ne devait durer que quelques mois s’étendra sur plus de 30 ans, après un coup de foudre inattendu pour une culture aux antipodes de la nôtre. Sans filtre ni jugement, Robinson à Pékin retrace l’histoire de cette plongée dans l’inconnu, notamment marquée par le tristement célèbre Printemps de Pékin.

Lever l’encre : Voyages et tatouages

Recueil de Cookie Kalkhair, 128 pages

Publié le 9 juin 2021 aux éditions Delcourt — 14,95€

Dans un carnet de voyage savamment décousu, Cookie Kalkhair nous parle de sa passion dévorante pour l’aventure et les tatouages. De la Polynésie française au Japon, en passant par les côtes bretonnes, toutes les occasions sont bonnes pour offrir de nouveaux souvenirs indélébiles à sa peau, quitte à parfois se faire un peu trop. Drôle et particulièrement belle avec son esthétique si particulière, la bande dessinée est aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire du tatouage, et de nous faire découvrir quelques artistes talentueux de France et d’ailleurs.

Flashpoint – Edition spéciale 10 ans

Scénario de Geoff Johns, dessin d’Andy Kubert, 352 pages

Publié le 18 juin 2021 aux éditions Urban Comics — 35€

Flash est un héros, qui sauve la veuve et l’orphelin grâce à sa super vitesse et ses répliques pas toujours fines. Mais lorsque l’homme le plus rapide du monde se retrouve projeté dans une autre dimension, Barry Allen redevient un homme comme les autres, impuissant face à d’anciens compagnons d’armes qui ont décidément bien changé. 10 ans après le Flashpoint, l’évènement déclencheur du New 52, Urban Comics sort le grand jeu, avec une très belle édition revue et augmentée, qui comprend notamment les chapitres 1 à 5 de Flashpoint, le huitième épisode de la série The Flash signée Geoff Johns, mais aussi l’intégralité des dessins réalisés par Andy Kubert sur le projet. Un nouvel incontournable chez DC Comics.

