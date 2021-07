Voici les prochaines sorties jeux vidéo les plus attendues du 3e trimestre

Le troisième trimestre 2021 nous réserve un lot de bonnes surprises et de jeux prometteurs. Les voici par ordre chronologique de sortie.

© Bethesda / Ember Lab / Capcom

Durant les trois derniers mois qui ont officiellement clôturé ce premier semestre 2021, nous avons été témoins de la sortie de jeux à succès, tels que les exclusivités PS5 Returnal et Ratchet & Clank Rift Apart, ou encore le somptueux Resident Evil Village et plus récemment Mario Golf Super Rush. Alors que l’été est enfin là, de nombreux autres jeux se préparent à débarquer sur nos consoles et PC.

On vous dévoile ici les prochaines sorties jeux vidéo les plus attendues du troisième trimestre qui prend place du 1er juillet au 30 septembre prochain. Vous retrouverez dans cette sélection des jeux disponibles sur tous supports confondus, ainsi que quelques exclusivités pour certaines consoles. De plus, vous y retrouverez des jeux pour tous les goûts et tous les budgets.

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin

Sortie le 9 juillet sur Switch.

Deuxième opus de la franchise Monter Hunter Stories, ce titre va suivre l’histoire d’un Rathalos légendaire dont le pouvoir surpuissant pourrait bien être à l’origine d’un terrible malheur. Dans ce jeu vous incarnerez le descendant d’un célèbre Rider et vous devrez explorer votre environnement pour découvrir les mystères autour de ce fameux Rathalos.

Legend of Zelda : Skyward Sword Remaster HD

Sortie le 16 juillet sur Switch.

Annoncé lors d’un Nintendo Direct, le remaster en HD de Skyward Sword est un des cadeaux de la part de Nintendo pour les 35 ans de la franchise Zelda. Le titre reprend exactement la même histoire que le jeu original, avec une optimisation des graphismes et même une paire de manettes à son effigie. Découvrez les origines de la légende de Zelda dans cet opus qui marque le commencement de l’aventure d’un point de vue chronologique.

Death’s Door

Sortie le 20 juillet sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Dans Death’s Door, vous incarnez un corbeau dont la mission est d’accompagner les âmes des morts… à condition qu’elles ne soient pas volées par un malotru mystérieux. Il s’agit d’un jeu de plateforme en vue isométrique dans lequel vous devrez combattre des créatures puissantes qui vont donneront du fil à retordre. À découvrir uniquement sur les consoles Xbox ou PC.

Little Devil Inside

Sortie en juillet sur PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch et PC. La date de sortie sera actualisée lorsque celle-ci sera connue.

Little Devil Inside est un jeu d’action-aventure de type RPG dans lequel vous devrez combattre des monstres et survivre à toutes sortes de péripéties. Dernière production du studio Neostream, c’est un titre aux graphismes de caractère qui promet une aventure unique et avec une touche d’humour qui est la bienvenue. Pour le moment, la date de sortie précise n’a pas été dévoilée mais le jeu devrait débarquer sur consoles et PC ce mois-ci.

Twelve Minutes

Sortie le 19 août sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Twelve Minutes est un jeu narratif au casting quatre étoiles (William Dafoe, James McAvoy et Daisy Ridley) qui s’apparente à un thriller interactif. Dans ce titre vous incarnez un homme qui se retrouve coincé dans une boucle temporelle qui ne dure que 12 minutes. C’est à vous de découvrir comment vous en échapper et surtout pourquoi vous en êtes arrivé là. Présenté lors de l’E3 2021, Twelve Minutes est un jeu qui a su retenir notre attention de par la promesse de son gameplay unique.

Kena Bridge of Spirits

Sortie le 24 août sur PC, PS4 et PS5.

Kena Bridge of Spirits est une des exclusivités PlayStation qui ont été dévoilées il y a plusieurs mois de cela. Il s’agit d’un jeu d’aventure qui dépeint l’histoire de Kena, une jeune fille qui s’intéresse de près à l’histoire du peuple des Rots, créatures magiques mystérieuses. Ce titre qui se trouve à la croisée des chemins entre le jeu d’exploration et le jeu narratif promet d’être une expérience immersive à couper le souffle. Évidemment, le jeu sera d’autant plus beau sur PS5 avec des graphismes et des performances optimisées pour la next-gen.

Psychonauts 2

Sortie le 25 août sur PS4, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

L’univers coloré et décalé de Psychonauts revient dans un deuxième opus qui promet de se hisser à la hauteur du premier. Raz, espion psychique reconnu, part à l’aventure à la recherche de la taupe qui se cache au sein du quartier général. Vous devrez partir à l’exploration, résoudre des énigmes et utiliser vos puissants pouvoirs mentaux afin de battre vos ennemis les plus récalcitrants.

Riders Republic

Sortie le 2 septembre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Dans Riders Republic, vous pouvez devenir skieur, cycliste ou encore devenir un pro du wingsuit (alias la combinaison écureuil). C’est un titre qui regroupe de nombreux sports extrêmes que vous pouvez pratiquer dans un mode solo ou multijoueur. Celui-ci a d’ailleurs été présenté plus en détails lors de l’E3 2021 et il a l’air assez déjanté. Pensez à prendre votre casque et vos genouillères, Riders Republic arrive bientôt et risque de tout fracasser !

Life is Strange : True Colors

Sortie le 10 septembre sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Life Is Strange est connu pour mettre en scène des ados à fortes têtes et aux pouvoirs exceptionnels. Dans True Colors, vous incarnez Alex qui va déménager suite à la mort de son frère. Alors qu’elle commence à enquêter sur les causes de sa mort, elle découvre qu’elle peut sentir les émotions prédominantes des gens qui l’entourent et parfois les influencer ou même les absorber. C’est un titre particulièrement attendu d’autant plus qu’il sortira aux côtés d’une version remasterisée des deux premiers chapitres de la franchise (30 septembre).

Deathloop

Sortie le 14 septembre sur PS5 et PC.

Développé par le studio lyonnais Arkane, Deathloop est un jeu de réflexion et d’action au look particulièrement énergique qui promet des parties intenses. Dans Deathloop vous incarnez un homme échoué bloqué dans une boucle temporelle avec pour seul objectif de vaincre des mercenaires implacables qui se font appeler les “Visionnaires”. À chaque boucle, vous devez en apprendre un peu plus sur vos ennemis et leurs habitudes avant de pouvoir tous les abattre.