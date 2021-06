Loki : restez bien jusqu’à la fin de l’épisode 4 !

Cette semaine, il fallait patienter un peu avant d’éteindre sa télévision à la fin du quatrième épisode de Loki. Comme Wandavision et Falcon and The Winter Soldier avant, la série réservait une petite surprise aux spectateurs. On débriefe.

Tic Tac, la fin se rapproche pour la série Loki. À moins de deux semaines de sa grande conclusion, la production Disney+ a levé le voile sur de nombreux éléments de son intrigue. De nombreuses autres questions se posent, alors que le mystère autour de la TVA plane toujours. On débriefe ce nouveau chapitre.

*** Attention Spoilers ***

Les Gardiens du Temps ne sont qu’une mascarade

De vulgaires animatroniques. Les Gardiens du Temps, figures ancestrales introduites dans le premier épisode, ont livré tous leurs secrets. Ces êtres surpuissants, qui régissent l’intégralité de la TVA, ne sont finalement que des marionnettes. Mais qui tire les ficelles ? Dans les comics, les Gardiens du Temps apparaissent pour la première fois dans Thor en 1976. Au nombre de trois, ils ont été créés par Celui-qui-reste, pour contrôler l’avenir. Mais rapidement, ils furent corrompus et créèrent le chaos en remontant le temps pour connaître les origines de l’univers.

Dans la série, ils ne sont visiblement que des idoles créées pour assouvir les anciens variants et les pousser à agir selon leurs désirs. L’antagoniste de la série ne s’est donc pas encore montré et il faudra sans doute attendre la semaine prochaine pour en découvrir plus. Comme pour Wandavision, la série a pris ses distances avec les récits de la maison des idées. Avec pour objectif de préparer Doctor Strange 2, qui explorera le multivers, la série pourrait introduire le grand méchant du film de Sam Raimi.

De la magie du Chaos ?

Cela n’aura pas échappé aux spectateurs de Wandavision. Dans la scène de confrontation avec les Gardiens du Temps, on peut apercevoir des runes rouges. Elles ne sont pas sans rappeler celles utilisées par Agatha Harkness dans la série Jac Schaeffer. Pour rappel, elles empêchent quiconque se trouve dans la pièce d’utiliser ses pouvoirs. Cela expliquerait donc pourquoi Loki ne peut le faire dans l’enceinte de la TVA. Le grand méchant serait-il un sorcier suprême ?

Il y a des vampires dans le multivers

Les créatures mystiques et extraterrestres sont nombreuses dans le MCU. Entre les Krees, les Asgardiens, et même les chats sanguinaires, le monde de Marvel est peuplé d’étranges spécimens. La plus célèbre des figures monstrueuses de la littérature n’a encore jamais passé une tête, pourtant ils existent bien à en croire Mobius. Dans cet épisode, l’agent de la TVA confirme l’existence des vampires. Sans en avoir l’air, Loki vient de préparer l’introduction d’un nouveau protagoniste dans le MCU. Blade, qui doit sortir sur nos écrans dans les prochaines années, suit les aventures de Deacon Frost avant qu’il ne devienne un vampire.

Mobius est-il vraiment mort ?

Bon là, il faut dire que l’on ne s’y attendait pas. Le nouveau coéquipier/personne que Loki adore trahir, a été brouillé après s’être retourné contre la TVA. Le personnage pourrait néanmoins ne pas avoir totalement disparu et se retrouver captif dans une prison temporelle. Il faut dire que certains des personnages qui ont été brouillés dans l’épisode étaient des variants et visiblement, ce sont ces mêmes variants qui rejoignent petit à petit les rangs de la TVA. On peut donc supposer que ce n’est pas la première fois que Mobius est détruit et qu’il reviendra, mais sans doute sans ses souvenirs et ses désirs d’insurrection.

Loki va s’allier à de nouveaux variants

Après une énième mort, oui Marvel joue avec nos petits cœurs, Loki apparaît dans un univers apocalyptique qui pourrait être le New York montré dans les différentes bandes-annonces. Dans cette scène post-crédits, la première depuis le début de la série, on retrouve ainsi un Loki rétro incarné par Richard E.Grant (Star Wars 9) et avec le look originel du personnage des comics. Il fait également face à Kid Loki, un Loki avec un marteau et un reptile coiffé des cornes de l’iconique dieu de la malice. Il y a fort à parier que toute la clique ait été brouillée elle aussi avant de se retrouver dans une réalité alternative. Se pourrait-il que la TVA ait menti et que la ligne temporelle sacrée ne soit qu’une vaste fumisterie ?

On gagera que oui puisque Doctor Strange aura pour objectif d’explorer le multivers. Cette nouvelle dimension est également un indice sur ce que pourrait nous réserver Marvel et Sony pour Spider-man : Far From Home. Après tout, il se murmure depuis plusieurs années maintenant que ce nouvel et dernier opus de la saga du tisseur de toile réunira plusieurs incarnations de Peter Parker. Si rien n’a été confirmé pour le moment, cette séquence nous donne l’espoir d’une réunion entre Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Macguire.

En attendant de découvrir le 5e épisode de Loki, vous pouvez retrouver tous les films dans lesquels Loki apparaît sur Disney+.