[Sélection] Quand la tech nous aide à tenir nos bonnes résolutions

C’est l’heure de débuter ses bonnes résolutions ! En 2021, on s’aide de la tech pour les tenir tout au long de l’année.

Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions. Mais la bonne volonté du 1er janvier s’estompe souvent à mesure que les jours se succèdent. Que ce soit pour bouger plus, mieux manger ou simplement découvrir de nouvelles choses, les nouvelles technologies peuvent être des solides alliés ! Et si le domaine de la Tech nous aidait à tenir nos résolutions pour 2021 ? Tour d’horizon des applications, produits et sites qui vont nous aider à traverser les quelques 365 prochains jours.

Bouger plus

Après des mois d’inactivité, nombreux sont ceux qui ont choisi de se remettre à l’exercice physique. Si les salles de sport gardent portes closes en ce début d’année, les nouvelles technologies vont nous aider à maintenir une activité physique régulière. On s’armera par exemple d’un bracelet connecté pour suivre nos progrès. De nombreuses marques proposent des outils du genre et permettent ainsi de connaître par exemple son nombre de pas quotidien ou l’intensité des exercices. Chez Xiaomi, le Mi Smart Band 5, à un prix tout doux de 39,99 euros, promet de belles performances et s’impose déjà comme l’allié des petits et grands sportifs. On avait d’ailleurs eu l’occasion de le tester au début du mois de décembre. FitBit propose des produits haut de gamme, donc forcément plus cher, mais tout aussi efficaces. La nouvelle itération de la marque, le Fitbit Charge 4, intègre désormais le GPS et le support de Spotify. Il affiche jusqu’à 7 jours d’autonomie et est proposé à 149,50 euros.

Maintenant que vous êtes équipés au niveau hardware, il est temps de se pencher sur les softwares qui peuvent vous aider à tenir vos résolutions. De nombreuses applications proposent des exercices et séances de sport à faire chez soi. Les amateurs de course à pied se tourneront naturellement vers Runastic, qui est déjà utilisée par 70 millions de joggers à travers le monde. Elle propose plusieurs fonctionnalités pour accompagner les passionnés de footing comme le GPS, la vitesse ou les calories. Si vous êtes plutôt du genre à faire vite, mais bien, vous pourrez aussi utiliser 7 minutes Workout. Comme son nom l’indique, elle permet de faire 12 exercices de fitness dans un temps record et avec un tout petit peu de récupération. Selon l’application, cette mini-séance équivaut à un entraînement d’une heure. Plus de raison de rechigner donc…

Enfin, pour ceux qui veulent s’amuser tout en brûlant des calories, on ne saura que trop vous recommander Ring Fit Adventure sur la Nintendo Switch. Le but : nous faire oublier l’effort fourni en nous plongeant dans des aventures prenant. Le jeu d’aventure nous avait largement convaincus lors de notre test en décembre 2019. Preuve de son succès, le jeu a d’ailleurs été en rupture de stock pendant les longues semaines du premier confinement.

Promo 18 039 Commentaires Ring Fit Adventure pour... Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents...

Manger mieux

En 2021, on fait du ménage dans l’assiette et on se lance dans la confection de repas à la fois bon et sain. Plusieurs entreprises propose d’ailleurs de nous aider dans cette démarche en livrant des paniers repas qu’il suffira de cuisiner. Quitoque permet de choisir les différents plats qui vous font envie parmi une sélection. La marque promet des produits de saisons et de la viande 100% d’origine française. Elle travaille avec 60 producteurs indépendants pour constituer ses paniers. Ainsi, vous pourrez vous lancer dans la confection de Spaghetti aux crevettes au piment d’Espelette ou de Burritos de patate douce et sauce pimentée à la coriandre, le tout en moins de 30 minutes. On notera que plusieurs sociétés propose des services similaires comme Les Commis ou encore Foodette. Si vous préférez faire vos courses seuls, vous pourrez vous armer d’application pour scanner les produits et déchiffrer les étiquettes. Yuka propose de classer les différents aliments en plusieurs catégories selon leur impact sur votre santé, cela permet notamment d’identifier les produits trop riches ou avec des substances controversées.

Une fois que vous aurez rempli votre panier, il faudra passer en cuisine et là encore notre smartphone est d’une grande aide. Plusieurs applications proposent des recettes pour ne plus jamais être en manque d’inspiration. Notre préférence va à 720grammes et son catalogue riche de 80 000 recettes. Disponible sur iOS et Android, elle promet de vous aider dans la réalisation de vos menus. Sur l’interface d’accueil, vous retrouverez les recettes de saison ainsi que celles proposées par les grands chefs. Appetia, gratuite dans sa version de base, propose quant à elle des recettes à partir de ce que vous avez dans votre frigo. Plus d’excuse, il faudra mettre la main à la pâte. Pour vous aider dans votre entreprise, vous pourrez aussi vous équiper d’un robot comme celui proposé par Lidl. Avec son bol mélangeur de 3 litres, il pourra confectionner des pâtes pour vos pizzas ou encore réaliser de délicieuses soupes d’un simple clic. Monsieur Cuisine Connect peut mixer, hacher, saisir, mijoter, peser et cuire à la vapeur. C’est un peu comme un commis compact et disponible 24h/24h. Il est proposé à 399 euros. Moulinex propose aussi un appareil similaire, le ClickChef. Avec son livre de recettes, 200, l’appareil est vendu 380 euros sur Amazon.

142 Commentaires MOULINEX CLICKCHEF Robot... ROBOT CUISEUR SIMPLE D'UTILISATION : interface intuitive avec 5 programmes automatiques...

RECETTES : livre de 200 recettes inclus.

ROBOT CUISINE MULTI-ACCESSOIRES : les résultats souhaités sont obtenus sans effort grâce à...

CUISINE QUOTIDIENNE : 25 fonctions pour réussir tous les types de recettes (émulsionner,...

Lire plus

Sur la liste de nos bonnes résolutions, on a inscrit en grosses lettres : LIRE PLUS. Pendant le confinement, nombreux sont ceux qui s’en sont donné à cœur joie, et ce n’est pas le moment de faiblir. Cette année, on aura même le droit à un coup de pouce de notre téléphone. L’application Gleeph propose de scanner numériquement sa bibliothèque pour la partager avec ses abonnés. On pourra aussi découvrir les coups de cœur de nos amis et ne plus jamais être à court d’idées. Babelio propose une expérience similaire, sur smartphone et PC. En 2021, pour économiser dans son budget lecture, on pourra aussi investir dans une liseuse, comme celles proposées par Amazon. Dans la gamme Kindle, il faudra compter environ 80 euros pour une entrée de gamme. Chez Kobo, la Libra H2O est proposée à 180 euros et dispose d’un avantage non-négligeable sur ses concurrentes : elle est étanche. Il sera donc possible de l’utiliser aux bords de la piscine cet été ! Enfin, les détenteurs d’un iPad pourront aussi lire leurs romans sur la tablette de la marque à la pomme, grâce à l’application Apple Books. Enfin, pour ceux qui préfèrent lire avec les oreilles, (oui oui ça existe), il y a Audible et sa large sélection d’audiobooks. Accessible sur abonnement, l’offre promet des heures d’écoutes et de voyages littéraires. Les abonnés Amazon Prime pourront même bénéficier de 2 livres offerts à l’inscription.

6 287 Commentaires Kindle, maintenant avec un... L'éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à...

Conçu pour la lecture, avec un écran de 167 ppp qui se lit comme une page imprimée, sans...

Lisez sans distraction. Surlignez des passages, recherchez des définitions, traduisez des mots...

Accédez à des millions de livres et journaux. Peut contenir des milliers de titres afin...

Apprendre de nouvelles choses

Et si on profitait de cette nouvelle année pour ajouter quelques cordes à notre arc ? Ce n’est un secret pour personne, mais Internet regorge d’informations et se former à de nouvelles choses n’a jamais été si facile. Si vous souhaitez par exemple vous mettre au piano, vous aurez l’embarras du choix. L’application française La Touche Musicale propose à tout un chacun d’apprendre ses morceaux préférés. On évite la case solfège et on se plonge directement dans le vif du sujet. Des centaines de musiques sont totalement gratuites et il faudra payer 3,99 euros par mois pour accéder à tout le catalogue. Si vous souhaitez devenir polyglotte en 2021, il faudra se tourner vers Duolingo ou Babbel, qui proposent quelques cours gratuits. L’abonnement annuel pour Babel est de 59,99 euros. Duolingo est aussi disponible en version Premium pour accéder aux contenus en ligne, mais aussi pour supprimer la pub de l’application. Côté jeux vidéo aussi il y a de quoi se faire plaisir. De nombreux titres vidéoludiques proposent aux joueurs d’apprendre de nouvelles choses et de laisser place à leur créativité. C’est le cas de l’excellent Dreams qui promet à tout un chacun de mettre au point un jeu vidéo en suivant plusieurs étapes. De la conception des personnages, à la création des univers et des commandes, Dreams entend dévoiler les secrets de fabrication de nos licences préférées. Si vous souhaitez faire une plongée dans l’histoire du jeu vidéo, on ne saurait que trop vous conseiller le jeu Evoland. Développé par Shiro Games en 2013, il est disponible sur Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Réduire son impact sur l’environnement

Enfin, en 2021, on fait un petit geste pour la planète. Sous la douche, on adopte la règle des 5 minutes pas plus et on surveille sa consommation grâce aux pommes de douche Hydrao. Conception française, l’accessoire permet de connaître en temps réel le nombre de litres qui ont été utilisés depuis le moment ou l’eau a été ouverte. Si les diodes sont vertes, on a consommé 10 litres, si elles sont rouges, déjà 30 à 40 litres se sont écoulés. En plus d’être écologique, l’initiative promet de belles économies sur les factures et permettra de sensibiliser les petits aux économies d’eau. La gamme Hydrao est disponible sur le site de la firme à partir de 69,90 euros. Côté mobilité aussi, les nouvelles technologies peuvent nous aider à réduire notre impact sur l’environnement. C’est le cas notamment des vélos électriques qui séduisent de plus en plus d’amateurs. Chez Trek par exemple, Le Domane+ LT s’adresse aux amateurs de la conduite sur route avec sa structure en carbone et son assistance électrique. Il promet de vous aider à gravir les plus hautes montagnes, sans vous ralentir lorsque vous n’utilisez pas l’assistance. Il faudra compter entre 5 499 et 6 099 euros. Pour un budget moindre et une utilisation urbaine, on préférera le VanMoof S3. Vendu à seulement 1998 euros, il est la Rolls Roy des vélos connectés et bénéficie d’un moteur intelligent qui offre une vraie sensation de pédalage tout en restant quasi-silencieux. L’application permet de personnaliser son vélo en choisissant de configurer ses passages de vitesse et changer le son de sa sonnette. Faire attention à l’environnement, c’est aussi réduire le gaspillage et pour ça aussi les nouvelles technologies peuvent donner un coup de pouce. Grâce à l’application Too Good to Go, il sera possible de récupérer les invendus des magasins près de chez soi, à prix réduit. C’est une bonne manière de faire des économies, de soutenir le commerce local et bien sûr de réduire le gaspillage alimentaire. Plus de raison d’hésiter.