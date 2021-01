WandaVision : histoire, date, place au sein du MCU, tout savoir sur la nouvelle série Marvel

Les fans du Marvel Cinematic Universe n’ont rien eu à se mettre sous la dent depuis l’été 2019. Une période d’abstinence qui va très prochainement prendre fin avec l’arrivée de WandaVision sur Disney+. On vous dit tout ce que l’on sait sur la série.

Quels Avengers au casting de WandaVision ?

Après avoir fait des étincelles sur le grand écran, LE couple phare des Avengers arrive sur le petit écran dans une série qui leur est consacrée. Comme le titre l’indique, le show met en scène Wanda et Vision, respectivement incarnés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany. La sorcière rouge et l’être artificiel à l’âme humaine vont enfin être réunis après les événements tragiques d’Avengers Infinity War.

Mais ils ne sont pas les seuls personnages de l’univers Marvel à être présents puisqu’on y retrouvera également une version adulte de Monica Rambeau, la jeune fille de Maria Rambeau que l’on découvrait dans Captain Marvel, incarnée ici par Teyonah Parris. Au rayon des retours, on note également la présence de Kat Dennings en Darcy Lewis, personnage que l’on n’avait pas revu depuis Thor 2. Quelles seront leurs importances au sein de la série ? Mystère.

Enfin, deux têtes rejoignent officiellement le MCU : Kathryn Hahn et Randall Park. Leur importance au sein de l’intrigue est encore inconnue, mais il semblerait qu’ils jouent des voisins de quartier et amis du couple. À voir s’ils sont réels…

Qu’est-ce que ça raconte ?

Comme nous l’ont montré les différentes bandes-annonces et les photos, la série va jouer sur l’ambiance sitcom des années 60 à nos jours, le show traversa les âges de la télévision. Il ne sera ainsi pas étonnant de voir nos héros en noir et blanc. Un effet de style qui va également permettre au show de prendre plusieurs tonalités, de l’humour à quelque chose de plus dramatique, sans jamais oublier le fantastique évidemment.

Concernant le synopsis lui-même, il reste assez mystérieux si ce n’est que la promo appuie bien sur la distorsion de réalité. On peut y voir Wanda et Vision vivre une parfaite vie de famille dans une maison de banlieue américaine. Une vie « hors du temps » en quelque sorte. Il semblerait donc que suite aux événements d’Avengers : Infinity War et Endgame, notre Scarlet Witch rêve ou pire, ait complètement perdu l’esprit. Ce qui expliquerait ainsi la présence de Vision, mort depuis Infinity War.

Qu’est-ce qui est réel ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? Est-ce que quelqu’un la manipule ? Autant de questions sur lesquelles le scénario va jouer.

Une chose est sûre : la présence de l’organisation S.W.O.R.D., petite sœur du S.H.I.E.L.D. chargée de surveiller l’activité extra-terrestre… et peut-être celle de Wanda afin que « sa folie » ne dégénère pas.

Quelles conséquences sur le MCU ?

Oubliez les séries Netflix ou encore Agents of S.H.I.E.L.D., WandaVision est la première série d’une longue liste (comme The Falcon and The Winter Soldier ou Loki) à être 100% connectée au MCU.

Conséquence directe : après un Spider-Man : Far From Home en guise de dessert, il s’agira de la vraie première incursion du spectateur dans la phase 4 de Marvel. Ce qui se passera dans la série sera directement lié aux prochains films. Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, entend ainsi étendre son univers au petit écran.

La connexion la plus évidente est évidemment celle qui lie WandaVision à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le second opus consacré au Sorcier Suprême, dans lequel Elizabeth Olsen aura un rôle pré-dominant. De là à dire que la fin de la série teasera directement le début du film avec une apparition de Benedict Cumberbatch, il n’y a qu’un pas que l’on franchit.

À cela s’ajoute la présence de Strange au générique de Spider-Man 3, dont on sait qu’il fera appel au multivers avec l’annonce de Andrew Garfield et Tobey Maguire au casting. Le MCU se dirige vers un arc à plusieurs dimensions qui commencerait donc par… WandaVision. De quoi rendre la série tout simplement immanquable.

Où et quand voir WandaVision ?

Reste à traiter le plus important : où et quand voir WandaVision ? Évidemment, série de Disney oblige, la série sera exclusivement disponible sur Disney+, comme toutes celles qui vont suivre de l’univers Marvel.

Quant à la date, celle-ci a fait l’objet de plusieurs modifications. Prévue à l’origine au printemps 2021, Disney avait annoncé l’avoir avancé à fin 2020, comme un cadeau de Noël en avance. Mais l’épidémie de COVID-19 ayant plusieurs fois provoqué arrêts de tournage et décalage de calendrier au sein d’un planning assez massif, la date était de moins en moins assurée… jusqu’à ce qu’elle change définitivement.

Heureusement, le délais à attendre n’aura été que minime, WandaVision bougeant de décembre 2020 à janvier 2021, le 15 janvier précisément.