[Dossier] Quels jeux de société de stratégie offrir à Noël ?

Comme vous le savez tous, Noël est plus proche que jamais ! C’est l’heure de se poser les bonnes questions, quoi faire ? Quoi manger ? Mais surtout quoi offrir ? Noël a une saveur bien particulière cette année, le contexte actuel a créé une certaine distance entre nous tous, au sein même de nos cercles les plus proches. Alors comment faire d’une pierre deux coups et trouver un moyen de se rapprocher malgré les temps qui courent ? Selon nous, les jeux de société réunissent toutes les caractéristiques que nous recherchons, agréables, drôles et conviviaux. Alors pour vous conseiller au mieux, on a demandé a l’équipe de ludum.fr de vous faire un petit top 5 des jeux de société de stratégie à offrir à Noël !

7 Wonders Duel, au cœur de votre stratégie de Noël !

Comment ne pas commencer par ce classique du jeu de stratégie ? 7 Wonders Duel vous plonge dans une lutte épique pour le contrôle d’un vaste empire rempli de ressources et de merveilles. Dans un jeu où la force n’est pas votre seule alliée, parviendrez-vous à développer votre empire intellectuellement, culturellement et militairement ?

Pour jouer c’est facile, deux joueurs s’affrontent pour avoir le plus grand empire possible. La partie se déroule sur 3 âges successifs, les joueurs jouent tour à tour des cartes d’actions qui leurs offrent différentes possibilités : créer des bâtiments de ressources, récupérer des points de sciences et progrès ou des points d’avancées militaires. En plus de cela, les joueurs commencent la partie avec 4 merveilles qu’ils peuvent construire, et qui leur rapportent des avantages au cours de la partie. Chacune à un coût bien précis que les joueurs doivent payer, soit avec leurs ressources soit en empruntant à la banque contre des pièces d’or. La partie s’achève de 3 façons différentes ; lorsqu’un joueur atteint la suprématie militaire, la suprématie scientifique ou la suprématie civile en ayant le plus de points à la fin de la partie !

7 Wonders Duel est devenu un classique du jeu de société et une référence du jeu de stratégie ! Assurément l’un des meilleurs jeux à offrir pour Noël.

7 Wonders Duel, édité par Repos Production

2 joueurs, à partir de 10 ans, environ 30 min

Auteurs : Antoine Bauza et Bruno Cathala

Illustrateur : Miguel Coimbra

Oriflamme Embrasement, le jeu qui va enflammer vos fêtes !

Oriflamme Embrasement, sorti cet hiver et suite du célèbre As d’Or 2020 Oriflamme est un jeu de stratégie et de duel dans lequel s’affrontent plusieurs grandes familles pour parvenir au contrôle suprême !

Facile à comprendre et à jouer, Oriflamme Embrasement est un jeu basé sur le placement de cartes où se mêlent bluff et tactique. Les joueurs disposent de 7 cartes identiques dans leurs mains, à chaque tour ils posent leurs cartes face cachées de façon à créer une ligne. Cette ligne est l’axe principal du jeu. A Chaque tour, les joueurs ont la possibilité de retourner la carte pour déclencher leur action ou de la garder face cachée pour remporter des points de victoires. Lorsqu’un joueur joue sa carte d’action, il déclenche une attaque envers ses adversaires pouvant leur détruire une carte. Chaque carte détruite rapporte un point de victoire à l’attaquant ! Lorsque les joueurs ont joué toutes leurs cartes, la partie est terminée et le joueur avec le plus de points de victoire gagne !

Entre stratégie et bluff, Oriflamme Embrasement vous pousse dans une lutte de famille haletante dans laquelle tous les coups sont permis et seuls les plus tactiques d’entre vous parviendront à tirer leur épingle du jeu !

Oriflamme Embrasement, édité par Studio H

3 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, environ 20 min

Auteurs : Adrien Helsing et Axel Helsing

Illustrateur : Tomasz Jedruszek

Eminent Domain, bataille galactique pour Noël !

Eminent Domain vous amène au cœur d’une quête galactique à la découverte de nouvelle planète à conquérir et à coloniser pour devenir le maître de l’univers !

Eminent Domain est un jeu de deckbuilding où vos cartes vous permettent d’avancer et de déclencher vos plans d’attaque. Au début de la partie, chaque joueur pioche 7 cartes d’actions qu’il pourra jouer lors de son tour. Chaque tour se déroule en 3 étapes, la phase d’action où le joueur pose une carte d’action ; ensuite il choisit un rôle, c’est à dire qu’il prend une carte d’Action de la pioche qu’il va pouvoir soutenir avec des cartes présente dans son deck ce qui va lui permettre un plus grand champ d’action. Pour finir son tour, le joueur peut défausser des cartes qu’il considère inutiles et en repiocher pour toujours en avoir 5.

En jouant un rôle, les joueurs offrent la possibilité à leurs adversaires de participer pendant votre tour en jouant en même temps que vous et de déclencher leurs cartes en attente. Le but des cartes Action est de conquérir des planètes, elles vous offrent 5 possibilités pour cela, l’invasion, la colonisation, la recherche… Pour conquérir une planète il faut posséder plusieurs cartes Action correspondantes. Plus on a de planètes, plus on a de points de victoires mais aussi d’avantages qui renforcent la suite de votre conquête et vous permettent de récupérer des cartes de recherche très utiles qui rapportent, elles aussi, des avantages et des points de victoire. Lorsque tous les points de victoire sont distribués, la partie est terminée et le joueur qui en a le plus a gagné !

Eminent Domain, c’est une bataille galactique sous fond de conquête de planète pour parvenir à contrôler l’univers ! Saurez-vous choisir la bonne tactiques pour parvenir en premier au titre ultime de maître de l’univers !

Eminent Domain, édité par Edge

2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, environ 45 min

Auteur : Seth Jaffee

Qwirkle, un succès imprononçable !

As d’Or et Spiel des Jahres 2011, Qwirkle est un jeu très reconnu. Ne jamais se fier aux apparences, Qwirkle parait simple de prime abord mais fait rougir les plus stratèges d’entre nous, de quoi vous garantir de très bons moments !

Simple et efficace, c’est plus ou moins ce qu’on pourrait dire de Qwirkle. Le jeu se compose de tuiles de bois avec des symboles de couleurs. Le but est de faire des lignes de symboles ou de couleurs. Chaque ligne de symboles de même couleur ne doit comporter qu’une seule fois le même symbole. Lorsqu’un joueur réalise une ligne de 6 symboles différents mais de la même couleur, il réalise un Qwirkle, qui lui offre 6 points en plus ! Pour compter les points, on note les nombres de tuiles qui font des lignes réalisées par les joueurs au fur et à mesure de la partie. Lorsque le sac de tuiles est vide, le joueur avec le plus de points l’emporte !

Entre réflexion et anticipation pour bloquer l’adversaire, Qwirkle est l’un des jeux les plus funs et stratégiques à offrir pour Noël ! Avec Qwirkle, vous ne trouverez plus vos mots !

Qwirkle, édité par Iello

2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans, environ 30 min

Auteur : Susan McKinley Ross

Paris 1889, sauvez votre capitale du mal !

Quoi de mieux à offrir à Noël qu’une aventure coopérative en immersion dans Paris en 1889 pour sauver la ville et le monde de l’emprise du mal et plus particulièrement de l’abomination, le maître des ténèbres !

Le jeu repose sur de la coopération, de l’imagination et sur des détails. Le but est de vaincre l’abomination en avançant dans le jeu et en récupérant les 6 anneaux de force de ce monstre sans qu’il parvienne à vous rattraper ! Pour cela, vous interprétez chacun votre tour des images que vous seul voyez et que vous devez décrire à vos coéquipiers pour qu’ils associent votre image à celles devant vous ! Si vous parvenez à associer les bonnes images vous avancez dans votre quête sinon vous perdez de l’avance sur l’abomination et vous perdez du temps dans votre quête des anneaux ! Si vous parvenez à récupérer sain et sauf c’est gagné mais si l’abomination vous attrape, c’est terminé pour vous… la partie est finie…

La coopération est l’élément clé de votre avancée pour vaincre le mal, il faudra vous faire comprendre… Saurez-vous faire face au mal ? Le monde compte sur vous, faites le bon choix pour Noël !

Paris 1889, édité par Sorry We Are French

3 à 6 joueurs, à partir de 16 ans, environ 20 min

Auteur : Florian Fay

Illustrateur : David Sitbon

Vous voilà donc fin prêt et armé pour trouver les meilleurs cadeaux de Noël possibles mais si vous voulez encore plus de choix, retrouvez le top 50 des meilleurs jeux de société de stratégies à offrir pour Noël 2020 de nos spécialistes de ludum.fr !