[Sélection] 7 films et séries à (re)voir pour Noël

Comme chaque année à l’approche de Noël, c’est le moment de s’enrouler dans un plaid avec un gros chocolat chaud, et de profiter d’un bon film (ou d’une série).

Si Noël est avant tout synonyme de repas trop copieux et de cadeaux mal emballés, les fêtes de fin d’années sont aussi l’occasion parfaite pour s’enrouler dans un plaid en regardant des films régressifs à souhait. On vous propose de découvrir ou redécouvrir dès maintenant sept films et séries incontournables, et pas si kitchs que ça. Et on vous recommande aussi chaudement le 25 décembre sur Disney+, le film d’animation Soul qui promet de s’imposer cette année comme l’incontournable de ce Noël.

Discworld

Sorti en 2011, dispo sur Amazon Prime Video

Inspiré des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett, Discworld n’est pas un film de Noël à proprement parler, mais c’est indéniablement un très bon choix de programme familial à regarder en famille pendant les fêtes. Kitch à souhait, mais empreint de l’humour satirique et décalé qu’on adore chez l’auteur britannique, le film est un concentré de bonne humeur et de gags absurdes. L’occasion de découvrir la saga littéraire au travers les aventures rocambolesques du sorcier Rincevent et de son acolyte de fortune Deuxfleurs, débarqué dans la région pour faire un peu de tourisme.

Le Grinch

Sorti en 2000, dispo sur Netflix

Conte de Noël culte parmi les cultes, Le Grinch est, bien avant son adaptation animée de 2018, un film complètement déjanté incarné par le génial Jim Carrey. Exilé sur le mont Crumpit après une enfance faite d’humiliations et de moqueries dans la (pas si) charmante bourgade de Chouville, le Grinch est une créature aigrie et foncièrement mauvaise. Cette année, il a justement décidé de se venger, en volant Noël à tous ceux qui l’ont martyrisé étant enfant. Mais entre sa maladresse, et l’arrivée inattendue de la petite Cindy Lou dans sa vie, le monstre vert va rapidement comprendre que son plan machiavélique ne se passera pas comme prévu.

L’étrange Noël de Mr Jack

Sorti en 1993, dispo sur Disney+

Jack Skellington est un squelette, et c’est d’ailleurs le roi d’Halloween. Oui, mais voilà, le personnage haut en couleur s’ennuie. Cette année, il a d’ailleurs décidé d’abandonner les citrouilles pour se consacrer aux préparatifs de Noël, n’en déplaise à ses compatriotes. Si le film d’animation trône parmi les plus célèbres de la filmographie de Tim Burton, ce n’est pas pour rien. Drôle, acerbe et décalée, la comédie musicale Disney réussit le pari de réunir cercueils et esprit de Noël, tout en se payant le luxe de ne presque pas avoir pris de rides en près de 26 ans.

Doctor Who – Le Fantôme des Noëls passés (Ep spécial)

Sorti en 2010, dispo sur Amazon Prime Video

Alors qu’Amy et Rory profitent de leur lune de miel dans un vaisseau de croisière spatiale, un crash menace le jeune couple et 4001 autres passagers. Pour les sauver, le Docteur se voit contraint de se faire passer pour un fantôme du passé afin de convaincre Kazran Sardick, un vieil homme aigri, de mettre fin à la tempête à l’origine des perturbations du vaisseau. Très librement inspiré du roman de Charles Dickens A Christmas Carol, cet excellent épisode de Noël diffusé entre les saisons 5 et 6 est aussi le premier mettant à l’honneur Matt Smith dans la peau du onzième Docteur.

Community – L’Incontrôlable Noël d’Abed (S02Ep11)

Sorti en 2010, dispo sur Netflix et Amazon Prime Video

La fin de l’année approche à grands pas pour les personnages de la série Community, et si personne ne semble s’y intéresser, Abed est bien décidé à percer les mystères de Noël. Surtout depuis que le personnage s’est transformé en personnage de stop motion, et qu’il est le seul à s’en rendre compte. Inquiets pour sa santé mentale, ses amis décident de le convier de force à un groupe de parole, pendant lequel le professeur Duncan essaie de l’hypnotiser pour trouver la source de son mal-être. Drôle et émouvant, cet épisode de Noël fait partie des grands moments de la série, au même titre que Donjons et Dragons avancés.

Love Actually

Sorti en 2003, disponible le 15 décembre sur Netflix et Amazon Prime Video

Qu’on le veuille ou non, Noël va souvent de pair avec les comédies romantiques (et ça tombe bien, parce que même si on refuse de l’avouer, on adore ça). Comme chaque année, les premières températures hivernales sont l’excuse parfaite pour regarder encore une fois Love Actually, aka le film de Noël au casting le plus dingue de l’histoire. Entre Alan Rickman, Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley ou encore Claudia Schiffer, ce melting pot de grands noms d’Hollywood nous donne envie de cuisiner des sablés de Noël en se dandinant sur All I want for Christmas de Mariah Carey, qui fait évidemment partie de la BO iconique du film.

Klaus

Sorti en 2019, dispo sur Netflix

Pire élève de son école de facteurs, Jesper est envoyé à contrecœur dans le petit village de Smeerensburg au nord du Cercle arctique. Là-bas, il découvre vite que les habitants sont en guerre les uns avec les autres. Personne ne se parle, et aucune lettre n’a été postée depuis des années. Malgré des débuts difficiles, le personnage trouve finalement une alliée en la personne d’Alva, l’institutrice du village, et fait également la connaissance du mystérieux Klaus, un ermite qui passe ses journées à fabriquer des jouets en bois. Nominé aux Oscars du meilleur film d’animation de 2020, et auréolé d’un BAFTA Awards, Klaus est le stéréotype du conte de Noël réussi, capable de réunir petits et grands le temps d’un moment de partage.