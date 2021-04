Apple a profité de son événement de printemps pour annoncer un nouveau coloris pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. Voici donc le mauve et force est de constater qu'il rend bien en photo.

Lors de l’évènement de printemps, la semaine dernière, Apple avait annoncé une pléthore de nouveautés avec les Airtags, le nouvel iPad Pro qui embarque un écran Mini-LED et un processeur M1 ou encore les nouveaux iMac avec une finesse impressionnante. Mais ce n’est pas tout puisque la firme de Cupertino en avait profité pour annoncer également un nouveau coloris pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, le mauve.

Du coup, on profite d’avoir reçu aujourd’hui un iPhone 12 mini de test dans ce nouveau coloris. Rien de spécial en soi si ce n’est que même si ce ne sont que des photos de la version mini, la version iPhone 12 sera similaire en terme de finition et de rendu. Dans tous les cas, ces photos vous permettront de vous faire une idée sur le rendu en vrai. Et pour ceux qui hésitent, on vous rappelle qu’en conclusion de nos tests :