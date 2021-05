Test du Redmagic 6, l’autre challenger

2021 oblige, Nubia a récemment lâché son nouveau smartphone à destination des gamers et avec un excellent rapport qualité-prix. Voici notre test du RedMagic 6.

©

Il y a les concurrents haut de gamme, et il y a ceux qui jouent la carte du rapport qualité-prix. Chez Nubia, on se place dans la seconde catégorie, le nouveau RedMagic 6 propose un rapport qualité-prix des plus intéressants. Pour tout ceux qui sont à la recherche d’un smartphone de gaming, on a un nouveau challenger à vous présenter.

En même temps que tous les concurrents, RedMagic a profité du printemps pour annoncer son nouveau smartphone de gaming. Oui parce qu’en même temps que tous les concurrents, c’est un peu plus fou et parce que c’est le segment, qui dit gaming dit aussi performances. Sans surprise, on retrouve dans ses entrailles le meilleur SoC du marché avec le Qualcomm Snapdragon 888.

Avec tous ces smartphones dédiés au gaming, on va quelque peu se répéter mais le public visé est très ciblé, c’est celui qui sait exactement ce qu’il veut, à savoir le meilleur smartphone possible pour le gaming en mobilité. Et clairement, le RedMagic 6 ne s’adresse pas à celui qui hésite avec un Samsung Galaxy S21 ou Vivo X51 5G ou encore un OnePlus 9 Pro. Il s’adresse à celui qui recherche le meilleur smartphone possible pour le jeu mobile et dans ce cas particulier, à ceux qui recherchent aussi le meilleur rapport qualité-prix possible. Voici notre avis sur le RedMagic 6.

Les Caractéristiques du RedMagic 6

Pour rappel sur les caractéristiques, le RedMagic 6 vous propose :

RedMagic 6 Écran - Ecran AMOLED de 6,8"

- Gorilla Glass

- Définition Full HD+ (1080x2400)

- Format 20:9

- 165 Hz

- HDR10+

- Luminosité max : 630nits

- DCI-P3

SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 888

- Adreno 660

- Système de refroidissement de Chambre à Vapeur

- Dual-Core Ice Dock en option Mémoire - 12Go de RAM LPDDR5

- 128Go stockage en UFS 3.1

- Pas d'extension mémoire Coloris - Contour en métal

- Dos en verre

- Eclipse Noire

Appareil Photo - Trois appareils photo au dos :

- Appareil principal grand angle: 64 Mégapixels, F/1.8

- Appareil ultra grand-angle : 8 Mégapixels, 120°, F/2.2

- Appareil pour le Portrait : 2 Mégapixels, F/2.4



- Autofocus à détection de phase

- Enregistrement de vidéos jusqu'en 8K à 30fps et 4K à 60fps

- Mode Ralenti en 1080p à 240fps ou en 720p à 960fps

- Stabilisation électronique sur 3 axes

- Timelapse



- Appareil frontal avec un capteur de 8 Mégapixels

- Objectif grand-angle avec une ouverture de F2.45

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 720p à 30fps

Audio - Haut-parleurs stéréo

- DTS Ultra X

- Prise Jack 3,5mm

Batterie - 5050mAh

- Recharge rapide jusqu'à 66W (100% en 65 min avec un chargeur de 30W)

Connectivités - Boutons latéraux sensitifs

- Lecteur d'empreintes sous l'écran

- Bluetooth 5.1

- WiFi 6E

- 5G

- 2x nano-SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 3.1, USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- RedMagic OS 4.0 Taille et Poids - 169,86 x 77,19 x 9,7 mm

- 220 g

Prix de lancement - 599 euros

Date de Disponibilité - Mai 2021

Positionnement gaming oblige, la boite du RedMagic 6 est faite pour attirer l’attention, pas autant qu’un Asus ROGPhone 5 ou un Legion Phone Duel 2 mais bien plus qu’un Black Shark 4. Après, ça reste un packaging de smartphone et la décoration de la boite ne laisse guère de doute sur la cible de RedMagic. On retrouve à l’intérieur un contenu assez classique avec le smartphone, des petits livrets pour une première prise en main et une petite coque de protection, on retrouve un câble USB ainsi qu’un chargeur 65W.

Design, Ecran et Audio

A la découverte du RedMagic 6 pour la première fois, on n’a pas eu de surprise particulière puisqu’on est bien en présente d’un smartphone de gamers, à savoir un appareil plutôt imposant et surtout avec un design similaire à ce que l’on connaît déjà dans le monde des PC de gamers. La finition est bonne et on est content de voir un dos en verre. On n’est pas fan du motif, surtout avec le « Tencent Games » mais bon, on fera avec. On retrouve et on apprécie toujours le contour en métal de très bonne facture et sans surprise, on retrouve non seulement deux boutons latéraux de type sensitifs mais ce n’est pas tout puisque sur la tranche gauche, on retrouve un switch physique qui servira à lancer le mode Jeu du smartphone. En effet, chez la concurrence, cela se passe via une application qu’on lance alors qu’ici, c’est ce switch qui permettra de le faire. In fine, ça ne change pas grand chose si ce n’est que ça peut faire économiser une icône sur la page d’accueil.

Comme tous les smartphones de gamers, c’est pensé pour un usage en mode paysage. Avec le dos en verre, on retrouve de petits éclairages LED mais ce n’est pas aussi intrusif et présent que ce que propose un Asus ROGPhone par exemple. Si on notera une système de refroidissement par chambre à vapeur des plus classiques, comme pour les concurrents, le RedMagic 6 propose en option son Dual-Core Ice Dock, un ventilateur externe qui fonctionne en Bluetooth mais qui n’a pas de batterie intégré. Du coup, on est obligé de le brancher, ce qui nous a vite embêté au bout d’un moment. On aurait aimé un système similaire à l’AeroCooler d’Asus. Dans tous les cas, si on fait abstraction du motif dans le dos, le design général est au final super classique. On est loin des optimisations comme la position de la caméra ou autres. Il y a bien évidemment les boutons latéraux sensitifs mais en dehors de ça, c’est assez commun et discret au final.

L’écran propose une diagonale de 6,8 pouces avec une définition Full HD+. Comme la plupart, le RedMagic 6 propose un écran intégral. Du coup, les bords d’écran sont plus épais qu’un smartphone classique. Dans ces bords d’écran, on retrouve ainsi la caméra avant ainsi que tous les capteurs classiques. Pas d’encoche ou de poinçon. Sinon, c’est une dalle AMOLED avec une définition Full HD+. Au quotidien et à l’usage, on n’a pas noté de différences avec des écrans WQHD+. Et enfin, on retrouve impressionnant un taux de rafraîchissement de 165 Hz, pour le plus grand plaisir des gamers. Alors oui, c’est mieux que ses concurrents qui se « cantonnent » à du 144Hz mais on va être honnête, peu de jeux profitent déjà pleinement du 144Hz alors le 165Hz… En revanche, qui peut le plus peut le moins, ce qui veut dire que les jeux optimisés pour les fréquences de 90Hz et plus, c’est un vrai bonheur.

Et enfin, pour la partie audio, sans surprise quelque part, le RedMagic 6 s’en sort très bien. Les deux haut-parleurs sont bien présents en façade pour assurer une bonne stéréo. Après, cela reste des haut-parleurs mais on peut dire que c’est suffisant pour les contenus courts sur internet. Pour finir, on est content de retrouver une prise jack, toujours pratique. En revanche, on aurait aimé un autre positionnement parce qu’en mode paysage, le câble audio pourra gêner.

Android 11, Performances, Jeux-Vidéo et Autonomie

Le RedMagic 6 embarque Android 11 avec une surcouche RedMagic OS 4.0. Sans surprise, l’interface utilisateur est assez proche de ce que propose Android Stock dans son utilisation. Pas de révolution au final, des petites touches pour essayer de se démarquer mais l’un dans l’autre, c’est assez classique pour ce test du RedMagic 6. Le tout manque un peut d’originalité mais c’est sans doute le prix à payer pour les smartphones Android puisqu’il partage tous la même base. Et comme pour les autres, si vous n’aimez pas le thème purement gamer, on pourra toujours adopter un thème plus classique proche des smartphones plus grand public. En revanche, comme l’année dernière, on a noté pas mal de bugs logiciels, rien de bloquant mais c’est gênant au quotidien. Typiquement, dans l’application photo, il n’y a pas de bouton pour passer en ultra grand-angle, il faut utiliser deux doigts…

Du côté des performances, on ne va pas trop vous surprendre puisque c’est désormais une habitude en 2021. Le RedMagic 6 embarque sans aucun doute le meilleur SoC Android à ce jour, à savoir le Qualcomm Snapdragon 888. Aussi, on retrouve des résultats aux différents benchmarks de très haute volée. Dans l’ensemble, les benchmarks sont évidemment excellents. Quelque soit vos usages, le Snapdragon 888 s’en sortira sans sourciller. Tous les jeux tournent très biens et ce, même en 165Hz, même si la majorité des jeux qu’on a pu testé se limitaient à 120Hz en général. Bref, que du bon et pas de surprise de ce côté là.

Comme tous les smartrphones de gaming, on retrouve une application dédiée aux jeux qui pourra être lancé pendant un jeu et qui permet de gérer les notifications, appels ou autres petites contrariétés quand on est en train de jouer. On pourra également y gérer les raccourcis avec tous les boutons que propose le smartphone de Lenovo, le niveau de vibration du moteur haptique ou encore pousser le smartphone dans ses derniers retranchements en terme de puissance. Dans les usages autour de Call of Duty : Mobile, Dead Cells, Forza Street, Wild Rifts ou encore Genshin Impact, le smartphone chauffait un peu mais sans atteindre un niveau insupportable pour l’utilisateur. Il faudra attendre des mises à jour ou de nouveaux jeux plus gourmands pour se faire une idée. On notera tout de même que contrairement aux concurrents qui propose une application sur l’écran d’accueil, sur le RedMagic 6, c’est un switch physique sur la tranche gauche du smartphone qu’on activera pour lancer le mode gamer. Pratique.

Et enfin, on finit sur la batterie puisqu’on parle d’une batterie de 5050mAh et ce, avec un poids de 220g. Dans un usage quotidien, si je n’avais pas de doutes pour une journée entière chargée, j’ai pu tenir tranquillement avoir deux jours complets et ce, sans faire attention. C’est bien évidemment très bien mais en 2021, c’est tellement classique maintenant. Après, cela dépendra essentiellement des applications de l’utilisateur qui pourra faire varier l’autonomie. Et pour finir, on retrouve une recharge rapide 65W des plus pratiques, surtout chez les gamers.

Photo et Vidéo

Et enfin la photo, et on préfère vous avertir tout de suite avec ce test du RedMagic 6, le smartphone ne révolutionnera pas spécialement le genre et ce n’est pas le but. On retrouve ainsi un bloc photo avec trois appareils photo, un grand angle et un ultra grand angle ainsi qu’un troisième pour le portrait, ce qui est finalement le strict minimum en 2021. Le RedMagic 6 est capable d’enregistrer des vidéos allant jusqu’en 8K à 30fps ! Même si on salue la performance pour les caractéristiques techniques, il y a peu de chances qu’on s’en serve au quotidien. On notera aussi qu’il n’y a pas de stabilisation optique et pas de téléphoto, ce qu’on regrette.

En condition de luminosité idéale, le RedMagic 6 s’en sort plutôt bien, tel un photophone de milieu de gamme. Les photos sont de bonne qualité et n’ont pas à rougir face à ses concurrents. Après, c’est un smartphone destiné au gaming avant tout, et forcément, on n’en attendait pas grand chose non plus sur la partie photo. Si les photos sont détaillées, c’est essentiellement à cause de pré-réglages qui accentue les contrastes et la netteté, ce qui peut donner des résultats parfois artificiels, surtout que les optiques manquent clairement de piqué à notre goût. Comme d’habitude sur ce genre de smartphone, l’ultra grand-angle est très moyen, les photos manquent de piqué et cela se voit encore plus sur les bords de la photo ou sur les photos en conditions de faible luminosité avec un lissage important. Avec ce smartphone, clairement, l’utilisateur ne devrait pas se montrer exigeant en photo.

Voici quelques exemples de photos :

Où l’acheter ?

Le Redmagic 6 est disponible au prix de 599 euros sur le site officiel dans sa version 12+128Go. Notez qu’il existe également une version Redmagic 6 Pro avec 16+256Go pour 699 euros.