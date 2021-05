Test du Huawei Smartband 6 : simple mais efficace

À mi-chemin entre un tracker sportif et une montre connectée, le Huawei Band 6 vient compléter le marché ultra-concurrentiel des smartbands, ces bracelets tout-en-un dédiés à l’activité physique.

Présenté en avril 2021, le bracelet connecté Huawei Band 6 vient se positionner en concurrence directe avec le Mi Band 6 de Xiaomi sorti au même moment. Moins complet qu’une véritable montre connectée, mais aussi beaucoup moins cher, le terminal dédié à la pratique sportive propose de nombreuses fonctionnalités bien pensées pour un positionnement d’entrée de gamme assumé.

Design et ergonomie

Livré avec son chargeur à broches magnétiques USB-A, le Huawei Band 6 conserve le look sobre et sportif d’un smartband classique, tout en bénéficiant d’un écran de 1,47 pouce légèrement moins imposant que le Mi Band 6 de Xiaomi (1,56 pouce). En marge de sa dalle OLED rectangulaire de 194×368 px, le Band 6 de Huawei se dote d’un bracelet en silicone souple disponible en noir, vert, ambre ou rose, assez fin pour s’adapter à tous les poignets. Au niveau du boîtier, la marque a fait le choix du tout plastique, mais ce dernier bénéficie malgré tout d’une jolie finition avec son unique bouton latéral qui permet d’accéder au menu principal.

Au quotidien, le Huawei Band 6 sait se faire oublier. Avec ses 18 grammes sur le balance (sans le bracelet), le smartband est léger et très agréable à porter au quotidien. Son bracelet en silicone soft touch respirant lui permet de ne pas trop adhérer à la peau, même sous la douche ou après une séance de sport. Pas d’inquiétude quant à son exposition à l’eau, puisque ce dernier est étanche jusqu’à 5 ATM.

Capteurs et fonctionnalités

Sans proposer autant de fonctionnalités qu’une smartwatch haut de gamme, le Huawei Band 6 intègre bon nombre d’outils destinés à la pratique sportive. Les fonctions GPS et NFC sont ainsi manquantes, mais on retrouve en revanche la prise en charge de 96 activités sportives, du suivi d’activité avec podomètre, capteur de fréquence cardiaque en continu, et mesure d’oxygénation du sang SpO2. Une fonctionnalité de suivi du sommeil, du stress et du cycle menstruel est également accessible. Parmi les outils annexes, on retrouve une lampe torche, un minuteur / chronomètre, ainsi qu’une alarme et l’accès à la météo. Contrairement à d’autres wearables, l’OS fonctionne en circuit fermé, et ne permet pas d’installer d’autres applications. À condition d’apprécier l’écosystème Huawei, cela ne pose en réalité pas de problème, les fonctionnalités disponibles étant assez nombreuses pour une utilisation quotidienne.

Autre composante importante du nouveau smartband de Huawei, sa batterie de 180 mAh. L’absence de GPS aidant sans doute, le terminal est capable de tenir facilement dix jours sur une seule recharge, même en étant sollicité quotidiennement. En désactivant le capteur de fréquence cardiaque continu et en limitant les notifications via le téléphone, le Band 6 peut atteindre les 14 jours d’autonomie promet la marque. En cas de panne, une charge de 5 minutes permet de récupérer jusqu’à 2 jours d’autonomie si besoin.

OS et interface

Tandis que la Realme Watch S Pro avait eu tendance à nous perdre dans son interface trop éparpillée, l’interface LiteOS du Huawei Band 6 sait faire simple et efficace. En appuyant sur l’unique bouton latéral, l’écran d’accueil laisse place au menu principal, tandis qu’en balayant vers le haut, on accède aux notifications du téléphone. En balayant vers la gauche ou la droite, on retrouve les pages dédiées à la gestion du stress, à la musique ou encore le rythme cardiaque. Le tout est évidemment personnalisable, directement le bracelet ou via l’application Santé de Huawei.

Si le Band 6 s’en tire avec tous les honneurs concernant son interface, il en va de même pour l’application dédiée. Après s’être enregistré via un compte Huawei, le logiciel propose un menu entièrement personnalisable et très intuitif. D’un simple coup d’œil, on retrouve son journal d’activité, son suivi de stress, de sommeil ou de cycle menstruel.

Où l’acheter ?

Disponible depuis le 22 avril 2021, le Huawei Band 6 est proposé au prix contenu de 59€. À ce prix-là, on lui pardonne volontiers son design un peu trop sage et l’absence de GPS.