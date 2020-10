HP Spectre x360 14 : un laptop ultra-prometteur à l’écran OLED 3:2

HP lancera ce mois-ci aux États-Unis un nouvel ordinateur portable convertible extrêmement prometteur équipé d’une dalle OLED et de la 11ème génération de processeurs d’Intel.

HP vient tout juste d’annoncer sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables pour la rentrée, parmi lesquels on retrouve ce HP Spectre x360 14, un laptop convertible qui apporte un grand nombre d’améliorations par rapport à la version précédente. Non seulement l’ordinateur se met au diapason de la 11ème génération de processeurs d’Intel, mais il opte également pour un nouvel écran très prometteur.

Sur le Spectre x360 14, on retrouve non pas un écran de 14 pouces, mais plutôt une dalle OLED de 13,5 pouces. La firme a opté pour un format 3:2, un ratio particulièrement adapté pour les créateurs de contenus, et d’autant plus sur un convertible comme ce Spectre capable de faire office de tablette en rabattant son clavier à l’arrière. On retrouve même un stylet actif afin de l’utiliser comme tel. Pour en revenir à la dalle a proprement parler, celle-ci propose de nombreux atouts, à commencer par sa définition de 3 000 x 2 000 pixels, ainsi que son espace colorimétrique couvrant 100% du spectre DCI-P3. On retrouve également un deltaE inférieur à 2, ainsi qu’une très bonne luminosité pour un laptop, s’élevant à 400 cd/m².

À l’intérieur, l’ordinateur est propulsé par le nouveau processeur Intel Core i7-1165G7 de 11ème génération épaulé par 16 Go de RAM LPDDR4X ainsi que du stockage SSD de type NVMe PCIe d’une capacité de 1 To. Côté connectique, on retrouve ce qui se fait de mieux aujourd’hui, à commencer par des ports Thunderbolt 4 – au nombre de deux – du WiFi 6 et du Bluetooth 5. On retrouve également un port USB-A classique ainsi qu’un port jack 3,5mm. HP annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 17 heures sur le modèle de base, mais « seulement » 10 heures sur le modèle que nous décrivons, équipé d’une dalle OLED et d’un Core i7. Pour finir, notons que l’ordinateur s’avère plutôt léger, avec seulement 1,39 kg sur la balance. Le HP Spectre x360 14 sera disponible courant octobre au prix de 1 199,99 dollars outre-Atlantique. Le prix officiel pour la France n’a pas encore été communiqué.