Un méchant de « The Amazing Spider-Man 2 » va faire son retour dans le MCU

Et ce n’est pas tout : non seulement Electro sera un des ennemis du Spider-Man du MCU incarné par Tom Holland, mais il sera en plus de nouveau interprété par Jamie Foxx, qui l’avait campé dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros.

**Attention spoilers** La scène post-générique de Spider-Man : Far From Home avait déjà agréablement surpris les fans de l’homme-araignée et de son univers en mettant en scène le sulfureux J.K. Simmons dans la peau de J. Jonah Jameson, le journaliste toujours prêt à critiquer de la manière la plus virulente possible le héros en collants. Pour rappel, l’acteur s’était déjà fait remarquer dans ce rôle emblématique dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Marvel a apparemment décidé de faire appel encore une fois à un acteur qui a participé à une autre licence Spider-Man. Jamie Foxx serait en effet en discussion avec Marvel pour reprendre son rôle d’Electro, un antagoniste de Spider-Man qu’il avait incarné en 2014 dans « The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros ». A l’époque, c’était Andrew Garfield dans le costume de Spider-Man, et le héros n’était pas inséré dans le MCU.

Pour rappel, l’accord entre Sony et Marvel a donné naissance à un « univers annexe », le « Sony Pictures Universe of Marvel Characters » dans lequel Spider-Man reste dans les mains de Sony mais garde -pour l’instant- sa place dans le MCU. Une situation un peu rocambolesque dont Marvel a finalement tiré profit avec l’intégration de personnages qui proviennent de licences achevées. A noter que rien n’indique que les histoires des différentes aventures cinématographiques de Spider-Man seront liées. D’ailleurs, Jamie Foxx n’avait pas réellement convaincu les fans lorsqu’il avait joué Electro, et Marvel aurait tout intérêt à réécrire le personnage à défaut d’en changer l’interprète.

Le reste du casting du troisième film de Spider-Man du MCU devrait de nouveau mettre devant la caméra, en plus de Tom Holland dans le rôle du héros, Zendaya, Marisa Tomei, ou encore Jacob Batalon. Le tournage, sous la direction de Jon Watts, va commencer prochainement dans la ville d’Atlanta et la date de sortie est prévue pour le 17 décembre 2021.