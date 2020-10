Tandis que la pandémie se poursuit et en attendant que les rassemblements soient à nouveau autorisées plus largement, Ultimate Ears vend dès aujourd’hui en France son enceinte Hyperboom, pensée spécialement pour les fêtards.

Ultimate Ears assure qu’il s’agit de « l’enceinte la plus puissante et la plus riche en basses produite à ce jour par la marque. » Le fabricant suisse avait présenté Hyperboom en mars dernier mais annonce aujourd’hui qu’elle est disponible en France, pour 399 euros. Sous ses allures de Xbox Series X miniature, mais avec des bords incurvés et une poignée pour le transport, l’enceinte Hyperboom serait l’ultime vecteur d’ambiance pour les fêtes et soirées entre amis et proches. Fêtarde, elle serait aussi un bijou de performance. Son niveau de volume serait trois fois plus élevé et sa puissance de basses six fois plus forte que ceux de la Megaboom 3, précédent fleuron de Ultimate Ears. En termes d’autonomie, sa batterie pourrait durer jusqu’à 24 heures consécutives – pratique pour que la fête dure réellement du soir au matin. De plus, elle est dotée d’un indice de protection IPX4, pour garantir une résistance « aux boissons renversées ou aux éclaboussures d’eau. »

En parlant d’éclaboussures, l’Hyperboom n’a en effet pas peur de s’installer sur une terrasse près de la piscine. Elle s’arme d’un égaliseur adaptatif automatique qui « lit la pièce et adapte automatiquement le son à l’environnement » pour l’augmenter ou le baisser en fonction de la résonance ambiante. L’enceinte s’équipe surtout de quatre entrées différentes : deux Bluetooth, pour connecter deux appareils distincts à l’enceinte, ainsi qu’une entrée AUX pour le son et une entrée optique pour la brancher à une télévision. Cette modularité s’accompagne du système « Easy Music Sharing » qui permet de switcher, par une simple pression sur un bouton de l’enceinte, d’une source musicale à une autre – qu’elle provienne d’un smartphone, d’un ordinateur ou d’une console. Là encore, cela pourrait s’avérer extrêmement pratique pour passer d’un DJ improvisé à un autre. Et si même la source, en particulier un mobile, arrive à court d’énergie, l’Hyperboom présente un port USB et peut ainsi jouer les batteries portables. Enfin, grâce à l’application mobile du constructeur, BOOM, l’Hyperboom peut se connecter avec d’autres enceintes UE grâce au mode « PartyUp. »