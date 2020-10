Alors qu’il devrait nous montrer le bout de son châssis d’ici quelques semaines, on a compilé ici tout ce qu’il y a à savoir sur le OnePlus 8T, futur fleuron de la marque chinoise.

Comme tous les ans en fin d’année, OnePlus a pris l’habitude de dévoiler une version « T » de ses smartphones parus au début de l’année. En 2020, la firme chinoise devrait ainsi lever le voile sur une version boostée de son OnePlus 8 paru au printemps, et lui offrir certains des derniers raffinements du moment. On fait le point sur toutes les rumeurs autour du OnePlus 8T !

Combien de modèles de OnePlus 8T ?

Alors que la marque lance habituellement deux variantes de ses smartphones – en l’occurrence un OnePlus 8 et un OnePlus 8 Pro cette année – 2020 devrait marquer un changement dans la stratégie de la marque. Comme l’a confirmé Pete Lau, le CEO de OnePlus, il n’y aura pas de variante « Pro » du OnePlus 8T. On devrait donc avoir droit à un seul modèle, contrairement aux années précédentes. Néanmoins, on note dans le tweet du boss de la marque que « Le OnePlus 8T est autre chose, et peut-être plus que ce que vous pensez. Restez connecté pour plus d’informations, le 14 octobre. »

People have been asking, so here’s the answer: we won’t have an 8T Pro—because the 8 Pro is still one of the best in its class (120Hz QHD+AMOLED, Qualcomm 865, Warp Charge 30 Wireless). The OnePlus 8T is something else, and maybe more than you think. Stay tuned for more, Oct. 14. — Pete Lau (@PeteLau) September 30, 2020

À quoi ressemblera le OnePlus 8T ?

Même si le smartphone est encore bien énigmatique et qu’aucune image issue des chaînes de production n’a pu confirmer réellement son design, de nombreux rendus ont déjà émergé sur la toile, notamment grâce à OnLeaks. On vous laisse découvrir son look qui se détache plutôt bien de celui du OnePlus 8 pour se rapprocher de celui du OnePlus Nord, dans une version haut de gamme.

Comment sera l’écran du OnePlus 8T ?

D’après les informations dénichées par Android Central, le OnePlus 8T devrait avoir droit à une dalle AMOLED de 6,55 pouces Full HD+ dotée d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz (contre 90 Hz sur le OnePlus 8 « standard »). On y retrouvera toujours un poinçon, placé en haut à gauche de la dalle, mais l’écran serait cette fois totalement flat et non plus incurvé.

Quelles performances et quelle autonomie ?

Un premier benchmark apparu furtivement sur GeekBench nous permet d’en savoir plus sur ce qui animera le futur OnePlus 8T. Selon ce bench repéré par MySmartPrice, le OnePlus 8T ferait malheureusement l’impasse sur le Snapdragon 865+ – dernier chipset haut de gamme de Qualcomm – et opterait plutôt pour un Snapdragon 865, soit la puce qu’on retrouvait déjà au sein des OnePlus 8 et 8 Pro. Ce SoC serait couplé à 12 Go de RAM, et du côté des scores, on se retrouverait avec 3 843 points en single core et jusqu’à 11 714 points en multi core, soit bien au-delà que le OnePlus 8 Pro, pourtant équipé d’une même puce. Ces prouesses seraient plutôt à chercher de l’optimisation logicielle de OnePlus, qui propulserait son smartphone parmi les plus puissants du marché, jusqu’à même égaler l’iPhone 12 d’Apple et sa puce A14. Le smartphone tournerait en effet sur Android 11 avec la surcouche OxygenOS 11 du constructeur. Enfin, Snapdragon 865 oblige, on retrouvera d’emblée une compatibilité avec la 5G.

Du côté de l’autonomie, le OnePlus 8T pourrait avoir droit à une batterie de 4 500 mAh, tout comme le OnePlus 8 Pro. On peut donc s’attendre à une autonomie sensiblement identique, même s’il se pourrait que la marque parviennent à l’améliorer via l’optimisation logicielle. On peut également s’attendre à une charge ultra-rapide Warp Charge à 65W.

Quelles capacités photo attendre du OnePlus 8T ?

Le OnePlus 8T devrait proposer pas moins de cinq capteurs photo, dont quatre à l’arrière et un à l’avant. Ce dernier sera logé dans un poinçon, et devrait monter à 32 MP. À l’arrière, on retrouverait un capteur grand-angle principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 16 MP, un capteur macro de 5 MP et enfin un capteur de profondeur de champ de 2 MP. Si ces rumeurs se confirmaient, ce serait un pas en arrière puisque l’ultra grand-angle du OnePlus 8 Pro montait à 48 MP, et s’avérait bien meilleur que celui de 16 MP du OnePlus 8.

Quand sortira le OnePlus 8T ?

Comme l’indiquait Pete Lau dans son tweet affirmant qu’il n’y aurait pas de version « Pro », il faut s’attendre à de nouvelles informations le 14 octobre prochain, date à laquelle OnePlus organisera une conférence de présentation. Habituellement, le constructeur démarre les livraisons une semaine après la présentation d’un nouveau produit. On peut donc s’attendre à ce que le OnePlus 8T soit lancé à la vente au cours de la semaine du 19 octobre.

À quel prix sera vendu le OnePlus 8T ?

Pour l’heure, les rumeurs se font bien rares concernant le prix de vente de ce fameux OnePlus 8T. Un leaker vietnamien a néanmoins affirmé qu’il serait lancé à 799 euros en version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit entre celui du OnePlus 8 (à partir de 699 euros) et du OnePlus 8 Pro (à partir de 899 euros).