Le réalisateur de « Forest Gump » et de la trilogie « Retour vers le futur » s’attelle cette fois-ci à l’adaptation du célèbre roman éponyme pour enfant de l’écrivain britannique Roald Dahl.

Monument de la littérature pour la jeunesse, Roald Dahl a déjà eu droit à plusieurs adaptations cinématographiques de ses romans, Charlie et la Chocolaterie en tête. Sacrées Sorcières (« The Witches » en anglais) avait d’ailleurs déjà eu sa première version cinéma en 1990. Cette fois-ci , c’est le réalisateur américain Robert Zemeckis qui va sortir une nouvelle adaptation de cette oeuvre qui parodie les traditionnelles représentations de la sorcière dans la culture populaire. Il faut dire que Zemeckis a un sacré CV : Forest Gump ( récompensé de six Oscars), la trilogie culte « Retour vers le Futur », Seul au monde… Ils ont tous marqué la culture populaire.

Ses deux derniers films, cependant, Alliés (thriller romantique en pleine seconde guerre mondiale avec Brad Pitt et Marion Cotillard) et Bienvenue à Marwen (drame avec Steve Carell) ont moins marqué les esprits. C’est peut-être pour cette raison que le réalisateur a décidé d’opérer un retour aux sources avec « Sacrées Sorcières ». En effet, comme le montre la bande-annonce, le film aura des airs de « Qui veut la peau de Roger Rabbit », avec l’insertion d’éléments de dessins animés dans un film en live-action.

On peut apercevoir des souris numérisées très bavardes et une sorcière chauve visiblement tyrannique interprétée par Anne Hathaway. Comme l’indique la bande-annonce, le film devrait à la fois respecter l’oeuvre de Roald Dahl mais aussi le style unique de Robert Zemeckis. Sacrées Sorcières raconte l’histoire d’une famille exilée en Angleterre qui devra faire face à une bande de sorcières (chauves). Aux côtés -ou plutôt contre- d’Anne Hathaway, on trouvera Octavia Spencer, Chris Rock, ou encore Stanley Tucci. Le film aura un contexte légèrement différent de celui du livre, puisque l’action se déroulera en Alabama, et non en Angleterre. Robert Zemeckis sera aussi secondé du réalisateur mexicain Guillermo del Toro, qui a co-scénarisé cette adaptation.

Énième victime de la pandémie de coronavirus, le film devait sortir au cinéma ce mois-ci. Les Français ont de la chance, puisque contrairement aux Américains qui ne pourront le voir que sur la plateforme de streaming HBO Max, ils pourront découvrir Sacrées Sorcières dans les salles obscures à partir du 18 novembre prochain.