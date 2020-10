Sony a prêté sa console à une sélection de médias et YouTubeurs japonais. Certains d’entre eux ont décelé des caractéristiques jusqu’ici inconnues de la PlayStation 5.

Alors que la période des précommandes continue tant bien que mal, Sony a prêté des exemplaires de sa nouvelle console à un cercle fermé de médias spécialisés et YouTubeurs japonais. Ils sont parmi les premiers à avoir testé la PlayStation 5 dans sa version finale. Le média américain The Verge a compilé ses premiers témoignages et on vous en a réservé le plus croustillant.

Une ventilation silencieuse et un mystérieux boulon

La première chose qui a marqué les Japonais en possession de la console est évidemment sa taille massive. La PS5 se révèle particulièrement imposante devant un téléviseur. Les bêta-testeurs de la machine se disent surtout ravis de ne pas entendre la ventilation et de ne détecter aucun souffle chaud sortant de l’aération. Il semble donc que, d’après eux, Sony a su géré le refroidissement de son monstre de puissance avec succès. De plus, les bandeaux de LED bleues sur les côtés des grilles d’aération offrent une touche de couleur bienvenue. Les Japonais ont néanmoins repéré un détail incongru. La console cache un mystérieux boulon dans l’une de ses bouches d’aération (voir ci-dessous). Selon The Verge, il pourrait s’agir d’un joint qu’il faudrait dévisser pour ouvrir la console et y insérer un SSD externe. Cela ne reste qu’une hypothèse qui demande à être validée une fois que Sony en dira davantage sur les options de stockage externe.

L’interface reste secrète mais la DualSense se dévoile

Malgré les multiples vidéos de gameplay partagées par les Japonais, l’écran de démarrage et l’interface logicielle de la PlayStation 5 restent plus ou moins inconnus. Plusieurs fuites – notamment une, publiée sur Reddit par un Russe anonyme – confirment néanmoins ce que Tom Warren, rédacteur en chef de The Verge, avait déjà partagé sur Twitter en juin dernier (ci-dessous). Au démarrage de la console, des étincelles accueillent le logo PlayStation avant de donner accès au compte sur lequel se connecter à la machine.

Sony’s small PS5 UI teaser there pic.twitter.com/D7m6SrVfCk — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

Les médias japonais ont cependant pu s’amuser plus amplement avec la DualSense, la nouvelle manette qui succèdera à la DualShock 4. Les premiers pas sur Astro’s Playroom, jeu pré-installé qui permet de découvrir la technologie et les nouvelles fonctionnalités de la console, leur ont permis d’expérimenter le retour haptique du pavé tactile, la précision des gâchettes arrière qui réagissent à la pression ou encore l’efficacité du micro dans certains conditions de gameplay. Les Japonais ont surtout découvert que le pavé tactile est entouré d’un liseré LED qui change de couleurs (voir ci-dessous).

Premiers aperçus de gameplay « hands-on »

Les médias et YouTubeurs se sont surtout attardés sur les démos vidéoludiques. Comme attendu, le gameplay est fluide et les temps de chargement sont pratiquement inexistants. Natsuki Hanae, un « seiyu » (un doubleur d’animé), a notamment eu l’occasion de tester Astro’s Playroom, Godfall, le prochain action-RPG signé Gearbox qui sortira au lancement de la console, et même Balan Wonderworld, le prochain jeu Square Enix prévu pour mars 2021.