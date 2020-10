Twitter interdit les tweets souhaitant la mort de Trump ou de « quiconque »

Ce samedi, le réseau social à l’oiseau bleu a annoncé sur Twitter que « les tweets qui souhaitent ou espèrent la mort, des lésions corporelles graves ou une maladie mortelle contre *quiconque* ne sont pas autorisés et devront être supprimés. » Cette nouvelle mesure a été prise rapidement alors que le réseau social s’emballait suite à l’annonce de Donald Trump, déclarant que lui et la Première dame avaient été testé positif au Covid-19. Si de nombreux supporters de l’actuel locataire de la Maison Blanche et des personnalités publiques comme son opposant à la présidentielle, Joe Biden, ou encore Barack Obama, lui ont souhaité un bon rétablissement, certains détracteurs ont en effet été jusqu’à espérer sa mort.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf

— Twitter Comms (@TwitterComms) October 2, 2020