Ghost of Tsushima : le multijoueur débarque le 16 octobre !

Ghost of Tsushima se dotera, dès le 16 octobre prochain, d’un mode coopératif dans l’aventure principale ainsi qu’un mode survie jouable à quatre. Cette mise à jour sera l’occasion d’introduire le New Game +, permettant de recommencer une partie en conservant tous les éléments débloqués préalablement.

Ghost of Tsushima a beau avoir attisé toutes les passions depuis sa sortie, le 17 juillet 2020, il n’offre pour l’instant qu’une aventure solo. C’est pourquoi les yeux des fans sont aujourd’hui tournés vers la sortie du fameux mode coopératif du titre, teasé en août dernier par Sucker Punch. Bonne nouvelle : ce mode fait à nouveau parler de lui, et on a même droit à une date de sortie !

PlayStation Blog vient ainsi d’annoncer que Ghost of Tsushima: Legends – titre donné au mode Coop à venir – débarquera avec le patch 1.1, disponible le 16 octobre prochain. La quête principale pourra désormais se faire à deux, et on retrouvera également des missions de survie. Dans ce mode, quatre joueurs pourront s’allier en ligne afin de survivre le plus longtemps possible face à des vagues d’ennemis. Chacun devra choisir une classe, parmi lesquelles on retrouvera le samouraï, le chasseur, le ronin ou encore l’assassin.

Mais que les adeptes de l’aventure solo se rassurent, puisque ce patch 1.1 marque également l’arrivée du New Game +, soit la possibilité de refaire la quête principale en conservant votre attirail, vos techniques et éléments récupérés lors d’une première excursion sur le titre, sans avoir à recommencer de zéro. Néanmoins, la difficulté est annoncée comme plus corsée – mais ajustable – ce qui est logique si vous démarrez avec un attirail plus conséquent. Le fait de recommencer le titre avec le mode New Game + vous donnera également accès à un nouveau cheval, de nouveaux charmes et des améliorations inédites pour vos armes et armures. Et puisque le titre ne semble pas encore prêt de tirer sa révérence, Sony promet déjà un nouveau mode Raid dans une future mise à jour.