Netflix dévoile plusieurs nouveaux outils de recherche sur son catalogue

La plateforme veut pousser ses utilisateurs à découvrir des programmes inédits disponibles sur son catalogue, tout en valorisant ses nouvelles créations originales, ainsi que celles à venir.

Netflix a beau avoir connu une croissance fulgurante depuis le début de l’année, avec plus de 10 millions de nouveaux comptes actifs recensés ces derniers mois (merci la pandémie), la plateforme doit désormais se heurter à un nouveau problème de taille, à savoir la fuite de ses utilisateurs. L’année dernière, pour la première fois depuis son lancement, le service de SVOD a perdu des clients, rapporte le site The Verge. Ce départ serait notamment lié à une hausse des tarifs survenue à l’été 2019, mais aussi à l’émergence de nombreux concurrents sur le marché, à l’instar de Disney+, Apple TV+, HBO Max ou encore au renforcement d’autres offres comme Amazon Prime Video.

Face à un marché résolument plus concurrentiel, Netflix sait qu’il doit continuer à surprendre ses abonnés. C’est sans doute dans cette optique que le géant du streaming a dévoilé il y a quelques heures l’apparition de plusieurs nouvelles fonctionnalités de recherches pour les appareils Smart TV, destinées à attirer ses utilisateurs vers de nouveaux programmes. On note ainsi l’arrivée de l’onglet Nouveau et Populaire, qui regroupera l’ensemble des contenus inédits et récents proposés sur la plateforme. Cette section viendra notamment compléter la ligne Top 10, déjà présente depuis février sur le service de streaming. Autre nouveauté : l’onglet Worth the Wait (littéralement “vaut le coup d’attendre”) proposera un aperçu des nouveautés à venir sur la plateforme jusqu’à un an à l’avance. Avec cette nouvelle fonctionnalité, qui permettra notamment de se programmer des rappels à l’arrivée des contenus en question, Netflix espère ainsi convaincre ses utilisateurs de repousser un éventuel désabonnement, en anticipant l’arrivée de nouveautés susceptibles de les intéresser. De quoi assurer ses arrières, à l’heure où plusieurs analystes financiers rapportent une nouvelle hausse imminente sur le prix des abonnements du géant du divertissement.