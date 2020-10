Super Nintendo World : le parc japonais devrait ouvrir au printemps

Le « Super Nintendo World » devrait ouvrir ses portes au printemps prochain, à défaut d’avoir pu se lancer pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, annulés pour cause de crise sanitaire.

Avec plus d’un siècle d’existence -Nintendo est née en 1889 et vendait alors des cartes à jouer avant de se lancer dans le jeu vidéo dans les années 1970- il peut paraître étonnant qu’une des multinationales vidéo ludiques les plus puissantes au monde ait attendu aussi longtemps pour se tailler une place dans le club des parcs à thèmes. C’est désormais confirmé, le parc d’attraction « Super Nintendo World » va bel et bien ouvrir ses portes au printemps prochain au Japon. Nintendo avait dû s’associer en 2015 à Universal Studios (firme américaine spécialisée dans les parcs d’attractions grâce à sa division « Universal Parks & Resorts ») et investir la bagatelle de 40 milliards de Yen (environ 350 millions de dollars) pour lancer ce projet très ambitieux.

L’inauguration a subit un coup très dur avec le report des Jeux Olympiques d’été de Tokyo, qui auraient fourni la vitrine idéale pour faire découvrir au monde entier ce parc qui fera honneur à des personnages et des licences dont la notoriété a largement dépassé l’archipel nippon. Conçu pour être un « jeu vidéo vivant et grandeur nature » selon les mots de Nintendo, le parc cochera les cases classiques du genre (manèges, restaurants en tous genres, zones interactives) et proposera aussi un pass baptisé « power up band » qui permettra, via un smartphone, de jouer à un jeu vidéo à taille réelle, notamment en récoltant des pièces et en combattant des boss. On imagine aisément que Nintendo est capable de proposer une telle expérience, finalement assez similaire avec celle de l’application ultra-populaire Pokemon Go.

Pour consoler les fans déçus du report de l’ouverture, un avant-goût du parc a déjà été inauguré : le Mario Cafe & Store sera garni de boissons aux champignons, de sandwiches en forme de chapeau de Mario et de Luigi, ou encore des vêtements à l’effigie des plus grandes licences de Nintendo. Comme Harry Potter, Mario, Luigi et leurs coreligionnaires viennent s’ajouter à la liste des grandes figures de la culture populaire qui ont droit à leur propre parc d’attraction.