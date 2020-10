Netflix va s’attaquer à Alice au pays des merveilles

L’oeuvre iconique de Lewis Caroll va faire l’objet d’une énième adaptation sur la plateforme américaine qui proposera une version orientée jeunesse des aventures d’Alice aux pays des merveilles.

Dire qu’Alice au pays des merveilles est déjà riche en adaptations en tous genres est un euphémisme. Ses aventures ont déjà fait l’objet de huit long-métrages, de quatre long-métrages d’animation, ou encore de huit jeux vidéos. À tout cela s’ajoute les références innombrables à l’œuvre de Lewis Caroll auxquelles on peut difficilement échapper à moins de vivre en ermite. Cela ne gêne visiblement pas le moins du monde Netflix, qui va bientôt produire sa propre adaptation.

La version Netflix d’Alice aux pays des merveilles ne va pas vraiment innover, puisqu’il s’agira d’une comédie musicale destinée aux enfants. Le rôle titre ayant été confié à la jeune actrice et chanteuse américaine Sabrina Carpenter (habituée des séries Disney Channel et vue dans un autre film original Netflix, Work It), il semble évident que le film aura un ton très chantant. Un spécialiste des comédies musicales, Ross Evans, se chargera quant à lui du scénario. De plus, le film devrait présenter une vision moderne des aventures d’Alice, puisque l’action se déroulera pendant un festival musical intitulé « Wonderland ».

Après les adaptations de Disney ou encore celle de Tim Burton, Netflix va avoir du mal à se démarquer avec cette nouvelle version. Peut-être que la vision contemporaine du conte de 1865 et les talents musicaux de la jeune Carpenter éviteront à Netflix de s’enterrer dans le terrier du Lapin Blanc.