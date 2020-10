Après Oppo, OnePlus et Realme, Vivo arrive officiellement en France

Nouvelle arrivée sur le marché des smartphones en France, avec la marque chinoise Vivo, propriété du groupe BBK Electronics.

Malgré une concurrence déjà bien établie sur le marché du smartphone, de nouveaux constructeurs continuent de tenter leur chance en France. C’est notamment le cas de Vivo, qui a annoncé il y a quelques jours l’arrivée de sa conférence virtuelle de lancement, prévue pour le mardi 20 octobre prochain à partir de 16 heures. Si la marque est encore confidentielle dans l’Hexagone, on connaît déjà ses nombreux cousins, à l’instar des désormais célèbres Oppo, OnePlus, et Realme, toutes propriétés du groupe chinois BBK Electronics.

Alors que la marque espérait se lancer un peu plus tôt cette année, initialement à l’occasion du Mobile Word Congress de Barcelone, Vivo aura finalement dû prendre son mal en patience, COVID-19 oblige. Qu’à cela ne tienne, le rendez-vous (virtuel) est désormais fixé pour les Français, qui pourront assister au lancement de la marque le 20 octobre prochain. À noter que si cette dernière est encore méconnue dans nos contrées, Vivo est déjà très rentable sur le marché asiatique. Fondée en 2009, la marque a déjà dépassé les ventes du géant coréen Samsung cet été sur le territoire indien, en écoulant près de 6,7 millions de téléphones rien qu’au premier trimestre 2020. Pour le moment indisponible en France, à moins de passer par des sites revendeurs, le constructeur s’était notamment démarqué de la concurrence par ses terminaux originaux et ambitieux, à l’instar de son Vivo APEX 2020. Il était doté d’un écran ultra incurvé et d’une charge rapide à 60W. On pourrait aussi citer son NEX Dual Display Edition, équipé d’un écran secondaire dans le dos. Espérons que son incursion sur le marché européen n’assagira pas la marque, qui pourrait continuer à se démarquer en proposant ses concepts innovants et inédits sur le marché.