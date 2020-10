Sur son application Arts & Culture, Google a dévoilé une série de nouveaux filtres, permettant aux utilisateurs de se transformer en peinture de Van Gogh, Vermeer ou Frida Kahlo, mais pas seulement.

Si vous avez toujours rêvé de vous prendre pour la jeune fille à la perle de Johannes Vermeer, ou pour Vincent Van Gogh à l’époque où il avait encore ses deux oreilles, l’application Arts & Culture de Google a récemment dévoilé une petite mise à jour plutôt sympathique. En plus des habituelles corrections de bugs et autres améliorations techniques, on y retrouve aussi la possibilité de se transformer en cinq chefs-d’œuvre de l’Histoire de l’art, grâce à une série de filtres sobrement baptisée Art Filter. Comme sur Snapchat, Instagram ou Messenger, il est ainsi possible pour les utilisateurs de découvrir leur visage transformé façon œuvre d’art selon une modélisation 3D plus ou moins convaincante.

On retrouve ainsi Vincent Van Gogh, et son célèbre Autoportrait de 1889, Frida Kahlo et son Autoportrait au singe de 1938 ainsi que le peintre baroque néerlandais Johannes Vermeer, et sa Jeune fille à la perle de 1665. En marge de ces trois peintures, l’application vous propose aussi de revêtir virtuellement un collier de faïence provenant de l’ancienne Égypte en 1352 av. J.-C., ainsi qu’un casque de type kawari kabuto (“guerrier qui surpasse même la mort”) surmonté d’un masque de Tengu et de corbeaux, curiosité japonaise datant du XIXe siècle. Si les filtres en question ne brillent pas particulièrement par leur réalisme, ils permettront néanmoins aux utilisateurs les plus curieux de s’intéresser un peu plus à l’histoire des objets et œuvres auxquels ils rendent hommage. Exposés aux quatre coins du monde, ces derniers sont en effet accessibles directement depuis l’application Arts & Culture, qui propose des descriptions complètes et détaillées de chacun d’entre eux.