iPhone 12 : une grosse fuite confirme les version Mini, Pro et Pro Max

À seulement quelques jours de la prochaine Keynote d’Apple, qui présentera officiellement la nouvelle génération d’iPhone, un important « leak » sur les réseaux sociaux a dévoilé de nouveaux détails sur les futurs téléphones de la marque.

Le monde entier (du moins les adeptes de la marque à la pomme) a les yeux rivés vers le 13 octobre prochain, date à laquelle Apple présentera officiellement son nouvel iPhone 12. Attendu plus tôt ce mois-ci, Apple avait préféré jouer la carte du suspens le 15 septembre dernier, en présentant plusieurs nouveaux produits, mais pas de téléphone. Cupertino devrait finalement lever le suspens sur sa dernière génération d’iPhone, d’ici quelques jours à peine. Cependant, une nouvelle fuite sur les réseaux sociaux vient de semer le trouble chez les adeptes de la marque à la pomme. Relayée par le leaker Ice Universe ci-dessous, dont les informations se sont souvent avérées justes par le passé, la fuite fait en effet état de quatre modèles d’iPhone 12 au total.

Breaking! Probably the most comprehensive and accurate product information for the iPhone 12 conference so far, from Weibo @ kang pic.twitter.com/pn37QOTJyk — Ice universe (@UniverseIce) October 9, 2020

Exit le modèle unique, la marque à la pomme devrait ainsi présenter en plus de son iPhone 12, une déclinaison Mini de 5,4 pouces, une Pro et une Pro Max de 6,7 pouces. Ces derniers seraient commercialisés entre 699$ pour l’iPhone 12 Mini et 1099$ pour le Pro Max. L’ouverture des précommandes débuterait à partir du 16 octobre, soit quelques jours après la fameuse Keynote. Comme on pouvait s’y attendre, cette nouvelle génération sera livrée sans écouteurs ni bloc de chargement, mais devrait cependant être compatible 5G, et pourquoi pas MagSafe (chargement magnétique utilisé sur les anciens MacBook). De son côté, l’écran Super Retina XDR de l’iPhone 12 et de ses variantes intégrera une couche renforcée en céramique, lui permettant d’être plus résistant face aux chocs.En plus des iPhones, ce nouveau leak confirme aussi la présence d’un HomePod Mini, nouvelle enceinte connectée imaginée par Apple, qui devrait être commercialisée à moins de 100$, et mesurer 8 cm de haut, contre 17 pour le HomePod classique, sorti en 2018.