40 ans : Pac-Man à l’honneur chez Courir, mais pas que…

A l’occasion de ses 40 ans, l’enseigne Courir célèbre 4 époques, le jeu-vidéo, le cinéma, la musique et la mode durant ce mois d’octobre qui commence avec une collaboration avec Puma et Pac-Man.

Bien sûr, aujourd’hui, c’est l’époque des jeux-vidéo qui nous intéresse puisque 2020 correspond également aux 40 ans de la petite boule jaune. Aussi, c’est avec Puma que s’est associé Courir pour proposer une collaboration qui devrait plaire aux plus gamers d’entre vous.

Courir, Puma et Bandai Namco proposent donc une réinterprétation moderne d’un des modèles iconiques de la marque, la Ralph Samspon. Cette interprétation a été imaginée par Sébastien Abdelhamid, animateur de l’univers des jeux-vidéo et de la pop culture sur Clique TV. La couleur de base noire avec les contours bleus font référence au labyrinthe du jeu. Les œillets, la semelle et les extrémités du lacet rappellent l’aspect graphique et coloré du jeu. Comme le jeu, la paire a été conçue pour être ludique et de fait, l’utilisateur pourra la personnaliser à sa guise.

Ainsi, on retrouve dans la boîte aux couleurs de la collaboration de nombreux velcros pour jouer et personnaliser sa chaussure comme on le souhaite. Naturellement, PAC-MAN et ses 4 fantômes ennemis, BLINKY, PINKY, INKY et CLYDE sont présents, offrants de multiples choix de placement sur les flancs de la chaussure. Pour un aspect plus sobre, on optera pour les bandes latérales en velcro noires, bleues ou jaunes mises à disposition. Enfin, les logos Puma et PAC-MAN 40 ans peuvent être positionnés au choix sur la languette avant. De quoi multiplier les styles.

Pour les autres collaborations, le cinéma sera représenté par le film La Haine avec non seulement une nouvelle paire de Reeboks mais aussi un collection de streetwear. La musique sera représentée par le label de musique électro Ed Banger Records avec une version spéciale de la Adidas SuperStar. Et enfin, on terminera le mois avec la mode et donc une collaboration avec Andrea Crews, fondatrice de Maroussia Rebecq, qui s’est attelé à proposé sa vision de la Nike Blazer Mid 77.