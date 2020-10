Disney va faire un film sur « Space Mountain »

Peut-on faire un film à partir d’un manège ? Oui, d’après Disney. Pourtant, d’habitude c’est plutôt l’inverse, mais il faut croire que la firme américaine espère que les gens feront autant la queue pour l’attraction que pour le film.



Aussi improbable que cette annonce puisse paraître, ce n’est pourtant pas la première fois que Disney s’inspire d’une attraction pour une oeuvre cinématographique. Avec cinq films et plus de 4 milliards de dollars au box-office, la saga Pirates des Caraïbes (qui n’est même pas terminée) est indubitablement un pari réussi malgré l’hilarité qu’a dû susciter l’idée d’origine de faire un film à partir d’une attraction qui date de 1967. La question est maintenant de savoir s’il est aussi pertinent de faire une saga sur les pirates que de réaliser un film qui devrait évoquer les montagnes et l’espace. Datant de 1975 pour sa première version, Space Mountain a été reproduite dans presque tous les parcs d’attractions Disney à travers le monde. Ces montagnes russes d’intérieur sont incontournables lorsque l’on visite Disneyland Paris par exemple. Cependant, on imagine difficilement comment écrire un scénario à partir de ça.

C’est pourtant le pari de Disney qui a engagé le scénariste Joby Harold (Army of the Dead, la série télévisée sur Obi-Wan Kenobi) pour travailler sur le script d’un futur long-métrage « Space Mountain ». Dan Lin et Jonathan Eirich, qui ont participé au remake d’Aladdin (2019), seront à la production. L’annonce étant très récente, on dispose de peu de détails. On sait néanmoins qu’il s’agira « d’un film familial ». En tout cas la tâche va être difficile : si Space Mountain n’est pas avare en sensations fortes, il n’y a ni intrigue ni personnages associés à l’attraction. La nature précise de l’adaptation reste donc entièrement mystérieuse, d’autant plus qu’il n’y a pas de casting ou de date de sortie pour le moment.