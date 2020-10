StopCovid : une nouvelle version de l’application le 22 octobre

Le Premier ministre vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle version de StopCovid, l’app de contact tracing française. Cette nouvelle mouture sera lancée le 22 octobre et devrait se montrer plus efficace que sa prédécesseure.

Malgré un bon lancement, la solution française de contact-tracing pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans l’Hexagone n’a, semble-t-elle, pas convaincu. Même le Premier ministre, Jean Castex, déclarait fin septembre ne pas l’avoir téléchargée, alors que l’application était très largement promue par l’exécutif. C’est lui-même qui annonce pourtant une nouvelle mouture de l’application StopCovid ce lundi matin sur FranceInfo, et donne même une date de sortie : le 22 octobre prochain.

Jean Castex ne donne pas beaucoup de détails concernant cette nouvelle application, si ce n’est reconnaître les faiblesses de la version actuelle, qui n’a, selon lui, « pas eu les effets escomptés ». Néanmoins, selon Europe 1, l’application pourrait changer de nom et se rebaptiser « Alerte Covid ». Cette nouvelle mouture de l’app de contact tracing se doterait également d’un « hub » d’informations issues du gouvernement, d’une nouvelle fonction pour les personnes qui se rendent dans les bars et restaurants, et abaisserait la durée du temps de contact de 15 à 5 minutes. Après l’échec de StopCovid, le gouvernement s’apprêterait à mener une vaste campagne de communication afin de pousser les Français à télécharger massivement l’application.

À ce jour, l’application originelle StopCovid a été téléchargée moins de trois millions de fois, et désinstallée près d’un million de fois au cours de ses quatre mois d’existence. C’est très peu pour avoir un réel impact sur l’épidémie en France, et très largement moins que nos voisins allemands ou britanniques, où l’équivalent local de l’application a été téléchargé respectivement 18 et 16 millions de fois. Au total, l’application StopCovid aurait envoyé 472 notifications à d’éventuels cas contacts en France. Reste à savoir si son successeur fera mieux, tandis que la seconde vague semble s’installer dans nos contrées.