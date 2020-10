Adobe Stock propose désormais aussi une banque d’image gratuite

Ce sont près de 70 000 ressources (images, vidéos…) qui seront disponibles sur la version gratuite d’Adobe Stock. Une très bonne nouvelle pour tous ceux qui développent des projets divers à petit budget.

« La nouvelle collection gratuite d’Adobe Stock comprend plus de 70 000 photos, vecteurs, illustrations, modèles, ressources 3D et vidéos de haute qualité, sélectionnés à la main par de talentueux artistes Adobe Stock ». L’annonce de l’entreprise américaine est une très bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas envie de dépenser des sommes pharamineuses pour illustrer leurs projets. Les images sous licence gratuite sont toujours très utiles mais parfois difficiles à trouver. Aujourd’hui, Adobe Stock s’ajoute à la liste des sites qui proposent ce type de médias gratuitement. On pourra utiliser ces fichiers sous la même licence que celle de l’offre payante d’Adobe Stock, le tout pour des usages variés : personnels, commerciaux ou créatifs.

Pas de panique, les artistes seront toujours rémunérés pour leurs productions, même si elles sont gratuites. Qui plus est, la recherche sera inchangée puisque les mêmes filtres que sur la version payante seront appliqués.

Pour rappel, Adobe Stock était auparavant connu sous le nom de Fotolia, une société française rachetée par l’entreprise américaine en 2014. En tout, le site propose 125 millions de contenus divers (vidéos, vecteurs, images…) et 7 millions de personnes utiliseraient le site au quotidien. Adobe a annoncé lancer un fond de 500 000 dollars pour soutenir les artistes. Côté concurrence, on retrouve Shutterstock, Getty Images, ou encore Dreamstime.