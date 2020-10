Pendant le couvre-feu, France TV proposera un film tous les soirs

Comme le groupe l’avait fait en journée pendant le confinement, France Télévisions diffusera un film chaque soir sur ses chaînes pendant le couvre-feu.

« Un soir, un film » : telle est la nouvelle promesse de France Télévisions pour inciter les Français à rester chez eux le soir, pendant les prochaines semaines de couvre-feu. À l’instar de ce que le groupe audiovisuel public avait proposé en journée durant le confinement au printemps, un film de cinéma sera diffusé chaque soir sur l’une de ses chaînes : France 2, France 3, France 4 ou France 5. « France Télévisions réaffirme son utilité publique au plus près du téléspectateur en offrant une programmation cinématographique exceptionnelle, déclare France TV dans un communiqué de presse. Le groupe apporte sa contribution pour divertir et rassembler les familles. » Chaque film sera diffusé en prime-time (autour de 20h30-21h) chaque soir, à l’exception du vendredi, où il sera relégué en deuxième partie de soirée (vers 22h30) au profit d’autres programmes.

Le programme a démarré dimanche soir dernier, avec Le crime de l’Orient Express dans sa version réalisée par Kenneth Branagh en 2017 avec notamment Johnny Depp. Comme à l’accoutumé, chaque dimanche soir verra ainsi un film dit « grand public » être diffusé sur France 2. Selon 20 Minutes, le lundi sera consacré, sur France 5, à un « film patrimonial » – avec en l’occurrence, ce soir, le célèbre Chantons sous la pluie (ou Singing in the rain) de 1957. Par ailleurs, le samedi sera réservé aux plus jeunes, avec la diffusion d’un film d’animation ou jeunesse/familial sur France 4. En outre, ce mardi soir 20 octobre, France 2 accueillera le deuxième volet de la trilogie du Hobbit, La désolation de Smaug. Mardi prochain verra, évidemment, La bataille des cinq armées. D’autres films sont aussi rendus disponibles sur la plateforme VOD France.tv, notamment à travers la Collection 100% réalisatrices.