Alphabet : la maison mère de Google veut réinventer l’agriculture

Une des usines de X, le laboratoire futuriste d’Alphabet, la maison mère de Google, est en train de développer un robot qui devrait faciliter la vie des agriculteurs dans le monde entier.

Les travaux en cours au sein de X, le laboratoire futuriste semi secret d’Alphabet font de nouveau parler d’eux. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de voiture autonome ou de lunettes de réalité augmentée mais d’un prototype de robot qui a pour but d’aider les agriculteurs.

Baptisé « »plant buggy », ce robot qui fonctionne à l’énergie solaire se déplace de manière autonome dans les champs et identifie toutes les plantes qu’il croise. Grâce à ses caméras et à ses différentes capteurs, ils est capable d’étudier les caractéristiques de ces plantes. Il recueille des données telles que la météo, la hauteur des plantes, la taille des fruits, ou encore la qualité des sols. Autant de données qui seront ensuite passées à la moulinette d’algorithmes d’apprentissage automatique afin d’améliorer les rendements. Ce robot est disponible en différentes tailles et formes pour s’adapter à tous les terrains.

Le robot a déjà été testé dans des champs en Californie et en Illinois sur des cultures de melons, d’orges, ou encore d’avoines. Si « Mineral » est un projet important et très ambitieux, il n’est que la partie émergée de l’iceberg : le laboratoire X opère principalement dans le secret. La plupart de ses projets semblent avoir une composante très transhumaniste, un courant de pensée scientifique et philosophique qui vise à « améliorer » l’être humain. Entre autres choses, X (anciennement « Google X Lab ») travaillerait sur des intelligences artificielles très avancées, ou encore sur des procédés biotechnologiques visant à guérir des maladies incurables et à augmenter l’espérance de vie humaine. Pour rappel, ce ne sont pas les moyens qui manquent à Google : Alphabet est entrée en 2020 dans le club des sociétés valorisées à mille milliards de dollars.