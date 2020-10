Huawei Mate 40 Pro : Une fuite dévoile l’intégralité de sa fiche technique !

Tandis que Huawei s’apprête à dévoiler son nouveau fleuron ce jeudi, WinFuture vient de mettre la main sur l’intégralité de sa fiche technique et nous livre de nombreux détails à propos du Huawei Mate 40 Pro. Au menu, un processeur ultra-puissant, des capacités photo hors-norme et un écran magnifique, mais toujours pas de services Google.

Huawei fait actuellement preuve d’un sang-froid à toute épreuve. Malgré les innombrables embûches sur son chemin, de l’impossibilité d’utiliser les services de Google à l’arrêt de la production de ses SoC Kirin chez TSMC, la firme continuer de procéder aux lancements de ses différentes gammes comme si de rien n’était. C’est ainsi qu’après le Huawei P40 Pro du début d’année, la marque s’apprête désormais à lever le voile sur son second smartphone premium de l’année, le Huawei Mate 40 Pro. Tandis que quelques jours seulement nous séparent de sa présentation officielle, prévue le 22 octobre prochain à partir de 14 heures (heure française), voilà qu’une fuite d’ampleur nous apprend tout ce qu’il y a à savoir sur le smartphone. WinFuture semble en effet avoir eu accès à la totalité de la fiche technique : voici le résumé !

D’après les informations de dernière minute de WinFuture, le Huawei Mate 40 Pro devrait être un beau bijou de technologie. On y retrouverait tout d’abord une dalle OLED incurvée de 6,76 pouces doté d’une définition de 2 772 x 1 344 pixels. Le capteur d’empreinte digitale serait bien situé sous cette dalle, et on y retrouverait également un poinçon en forme de pilule placé en haut à gauche du smartphone, comme sur le Huawei P40 Pro. WinFuture ne précise pas si le Mate 40 Pro se dotera, ou non, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz ou de 120 Hz. On espère au moins trouver du 90 Hz comme sur le P40 Pro du début d’année.

Un SoC gravé en 5 nm, avant Qualcomm

À l’intérieur, on retrouvera bien le processeur Kirin 9000 gravé en 5 nm (le second à être gravé à cette finesse après l’A14 d’Apple). Ce SoC pourrait être le dernier de la firme avant un bon moment, le temps que la firme trouve une autre solution pour faire graver ses puces ailleurs que chez TSMC. Ce processeur promet d’être extrêmement véloce avec ses huit coeurs, dont quatre coeurs ARM Cortex-A55 et quatre cœurs Cortex-A77. Ce SoC serait accompagné de la puce Mali G-78 pour la partie graphique, et on retrouverait 8 ou 12 Go de RAM suivant la configuration choisie. Enfin, on retrouverait une batterie de 4 400 mAh, ce qui peut sembler assez peu sur un smartphone premium, mais Huawei nous a largement habitué à optimiser l’autonomie de manière très agressive sur ses précédents appareils. Avec une puce gravée en 5 nm, le Huawei Mate 40 Pro pourrait être encore plus autonome que ses prédécesseurs. Par ailleurs, on retrouverait également la recharge sans fil, mais également une recharge filaire ultra-rapide à 65W capable de remplumer entièrement la batterie du smartphone en moins de 45 minutes.

Toujours le maître de la photo ?

Mais là où Huawei excelle, c’est sur sa partie photo. Le Huawei Mate 40 Pro n’y fera pas exception et devrait se doter d’une configuration musclée comprenant trois capteurs : un module principal de 50 MP (f/1.9), un ultra grand-angle de 20 MP (f/1.8) et enfin un téléobjectif permettant un zoom optique X5 de 12 MP (f/3.4). Les trois capteurs seraient logés dans un bloc photo de forme circulaire, centré au dos du smartphone, et on y retrouverait, en plus, un capteur « laser » qui devrait drastiquement améliorer l’autofocus. WinFuture précise également que le smartphone serait capable de filmer en 8K. À l’avant, on profiterait de deux capteurs : un grand-angle de 13 MP et un capteur 3D afin d’améliorer l’effet bokeh sur les portraits et permettre la reconnaissance faciale.

Le Huawei Mate 40 Pro ne serait pas le premier smartphone de la marque à passer sous Harmony OS, mais il pourrait bien être l’un des derniers à utiliser Android 10. Comme on pouvait s’en douter, on ne retrouverait toujours pas les services de Google sur ce nouvel appareil. Reste à confirmer tout cela jeudi 22 octobre prochain, date de sa présentation officielle !