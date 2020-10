A quoi va ressembler la plus grande ferme solaire du monde ?

La société Sun Cable a pour projet de créer la plus grande ferme solaire au monde en Australie et d’acheminer l’énergie produite vers Singapour. Cette installation à l’ampleur inédite devrait être visible depuis l’espace.

Il est clair que l’énergie solaire représente une alternative à la fois rentable et écologique pour produire de l’électricité. Néanmoins, si une petite installation permet aux particuliers de produire de l’électricité de la sorte pour leur propre utilisation, les choses se compliquent dès lors qu’il faut alimenter un pavé de maison, un village, voire même une grande ville – ou un petit État – tel que Singapour. On parle alors de ferme solaire, d’immenses champs de panneaux photovoltaïques qui permettent de produire des quantités pharamineuses d’énergie, mais dont les infrastructures s’avèrent néanmoins extrêmement encombrantes. C’est pourtant le projet de l’entreprise Sun Cable en Australie, qui commence à élaborer ce qui deviendra la plus grand ferme solaire au monde.

Le projet vise à installer un immense parc de 12 000 hectares, avec l’objectif de fournir pas moins des deux tiers des 10 gigawatts d’énergie fournies par l’installation à la Cité-État de Singapour. Sun Cable a d’ores et déjà entrepris ses démarches à l’installation d’une telle infrastructure et espère rendre cette ferme solaire fonctionnelle en 2027. L’entreprise a déjà trouvé le lieu pour installer ces 12 000 hectares de panneaux photovoltaïques : Newcastle Waters, une cattle station australienne (zone d’élevage de bétail) à la météo extrêmement favorable. Mais si produire l’électricité de la sorte est une chose, l’acheminer vers Singapour en est une autre. Sun Cable envisage ainsi d’envoyer l’énergie produite par voie aérienne vers Darwin, une ville située sur la côte nord australienne. De là, deux immenses câbles sous-marins de 3 700 kilomètres achemineront l’énergie vers Singapour, avec pour ambition de fournir à la Cité-État pas moins de 20% de ses besoins d’électricité. Un projet ambitieux, donc, pour cette installation qui devrait être visible depuis l’espace. La construction de cette ferme solaire titanesque devrait démarrer en 2023, pour être fin prête à fournir de l’énergie à Singapour en 2027.