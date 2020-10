Google Stadia dévoile son battle royale Pac-Man

La plateforme de cloud gaming vient de présenter en exclusivité « Pac-Man Mega Tunnel Battle », un sympathique « battle royale » basé sur la franchise culte de Bandai Namco.

En marge des jeux les plus ambitieux que s’apprête à accueillir Google Stadia dans son catalogue, comme par exemple Cyberpunk 2077, la plateforme de cloud gaming vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau battle royale exclusif : Pac-Man Mega Tunnel Battle. L’action se déroule dans les célèbres maps labyrinthiques du jeu de Bandai Namco, sorti en 1980, dans lequel les joueurs peuvent s’affronter jusqu’à 64 participants. De plus, le but (plutôt logique pour un battle royale) est de s’entretuer pour rester seul survivant de la partie. Cette exclusivité sera temporaire pour Google Stadia, qui propose déjà à ses utilisateurs de bénéficier d’une démo jouable en attendant la sortie du titre, prévu pour le 17 novembre prochain. Accessible depuis la fonctionnalité « Click to Play », Pac-Man Mega Tunnel Battle demandera aux joueurs d‘éviter les différents pièges disséminés sur la map, tandis qu’un mode spectateur permettra à ceux tombés au combat d’influer sur le déroulé d’une partie.

Si Pac-Man Mega Tunnel Battle signe une arrivée surprise sur Google Stadia, le jeu fait en réalité partie d’un événement inauguré plutôt discrètement par la plateforme le 20 octobre. Depuis trois jours, le service de cloud gaming offre en effet à ses abonnés la possibilité de découvrir plusieurs démos jouables. Après Pac-Man, les joueurs ont ainsi pu s’essayer aux démos de l’excellent Humankind, un jeu de stratégie historique, ainsi qu’au prochain titre Immortals Fenyx Rising, un jeu d’action-aventure mythologique. Ces démos sont réservées aux utilisateurs de Stadia – même s’il n’est pas nécessaire d’être abonné Stadia Pro pour en profiter – et seront encore disponibles pendant sept jours, a annoncé la plateforme. À noter que le service de cloud gaming de Google verra aussi bientôt son offre s’étoffer, avec l’arrivée de 29 nouveaux jeux, dont le dernier jeu Star Wars Jedi : Fallen Order.