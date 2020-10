iPhone 12 VS iPhone 11 : le nouveau fleuron d’Apple est-il si intéressant ?

Maintenant qu’Apple a présenté ses derniers fleurons – les iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max – c’est l’heure des comparaisons. Le nouveau smartphone d’Apple apporte-t-il réellement tant de nouveautés par rapport à son prédécesseur ?

Après des mois d’intenses rumeurs, Apple vient enfin de dégainer son iPhone 12. Au nombre de quatre, les iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max représentent aujourd’hui – et pour une bonne année – le meilleur du smartphone selon Apple et introduisent un certain nombre de nouveautés. Le nouveau fleuron d’Apple n’apporte toutefois pas de changement si important qu’il rendrait son prédécesseur obsolète. Puisqu’il est loin le temps où Apple révolutionnait l’iPhone à chaque génération, l’iPhone 11 reste aujourd’hui une valeur sûre qui dispose d’énormément d’arguments, même si l’iPhone 12 apporte une certaine plus-value suivant vos besoins. On fait la comparaison !

Design

Avec l’iPhone 12, Apple a introduit son premier réel changement de form-factor depuis l’iPhone 6, daté de 2014. Exit les arrondis, et retour vers des bordures droites qui nous rappellent les beaux jours de l’iPhone 4/4S puis de l’iPhone 5/5S, ou encore les iPad Pro. Néanmoins, outre ces bordures droites, la face avant et arrière des iPhone 12 et 12 Pro nous rappellent énormément celles de iPhone 11 et 11 Pro, exception faite de l’apparition d’un nouveau capteur LiDAR sur l’iPhone 12 Pro et des nouveaux coloris bleu. On retrouve une encoche d’une largeur similaire à celle qu’on connaît depuis l’iPhone X, et la bordure inférieure, désormais droite, accueille toujours une prise Lightning sur tous les modèles.

On note toutefois qu’Apple a entrepris quelques changements dans sa gamme. Ainsi, les amateurs de petits smartphones trouveront enfin leur bonheur sur un flagship avec l’iPhone 12 mini, qui s’avère encore plus petit en main qu’un iPhone SE de seconde génération. Aussi, l’iPhone 12 Pro « de base » démarre dorénavant à 6,1 pouces, contre 5,8 pouces pour l’iPhone 11 Pro. Cela pourrait être le choix idéal pour ceux qui trouvaient l’iPhone 11 Pro trop petit et l’iPhone 11 Pro Max trop grand, mais qui voudraient néanmoins bénéficier des atouts de la gamme « Pro ».

Écran

Du côté de l’écran, la nouvelle génération d’iPhone met une belle claque à l’iPhone 11, et même à l’iPhone 11 Pro. Du côté du modèle « standard », on profite d’un énorme bond en avant. Non seulement on bénéficie d’une taille supplémentaire d’écran avec l’iPhone 12 mini et ses 5,4 pouces, en plus des traditionnels 6,1 pouces de l’iPhone 12, mais ces dalles passent du LCD à l’OLED sur cette nouvelle génération, grâce à l’écran Super Retina XDRs. On ne présente plus les immenses avantages de cette technologie d’écran, qui permet d’obtenir un contraste infini, des couleurs chatoyantes et une autonomie en hausse. Mieux encore, on bénéficie d’une définition de 1242 x 2688 pixels, en nette hausse par rapport à celle de l’iPhone 11 de 828 x 1792 pixels.

Du côté de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, le constat est moins flatteur. La dalle qui équipe les iPhone 11 Pro était déjà excellente, et Apple s’est uniquement contenté de la peaufiner, sans y ajouter certaines caractéristiques très attendues comme un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Côte à côté, les dalles des iPhone 11 Pro et des iPhone 12 Pro devraient se révéler très similaires, même si elles changent de tailles sur la nouvelle génération : on passe de 5,8 pouces sur l’iPhone 11 Pro à 6,1 pouces sur l’iPhone 12 Pro, et de 6,5 pouces sur l’iPhone 11 Pro Max à 6,7 pouces sur l’iPhone 12 Pro Max.

Performances, autonomie et 5G

Avec l’A14 de l’iPhone 12, Apple démontre une nouvelle fois son avance en matière de puce mobile et balaye toute la concurrence avec ce nouveau SoC gravé en 5 nm qui promet des performances jusqu’à 50% supérieurs à celles offertes par l’A13 Bionic. Néanmoins, à l’usage, la puissance dantesque de cette puce ne devrait pas changer tant de choses, surtout comparé à l’A13 qui s’avérait très largement suffisante pour tous les usages actuels. Il n’empêche que cela reste un gage de longévité avec une bonne réserve de puissance pour les années à venir. À ce jour, l’A13 dispose toutefois lui aussi d’une bonne réserve et l’argument de longévité s’applique également à lui.

En revanche, malgré les progrès en matière de consommation énergétique de l’A14, les différents modèles d’iPhone 12 devraient se révéler moins autonomes que leurs prédécesseurs. Si Apple ne précise pas les dimensions des batteries contenus dans ses nouveaux modèles, la firme évoque des chiffres en deçà de l’autonomie des iPhone 11, si l’on exclut le grand modèle, l’iPhone 12 Pro Max, qui semble être au coude à coude avec l’iPhone 11 Pro Max. Le petit modèle, l’iPhone 12 mini, devrait quant à lui se révéler plutôt autonome, malgré son gabarit.

Néanmoins, s’il y a bien un argument qui pourrait faire pencher la balance du côté de l’iPhone 12, c’est sans doute celui de la 5G. Même si à ce jour la nouvelle génération de réseaux mobile n’est pas encore disponible dans l’Hexagone, elle devrait y faire ses débuts dans certaines métropoles à la fin de l’année et s’imposera inévitablement dans les années à venir sur le territoire. Les iPhone 11 et 11 Pro resteront quant à eux bloqués à jamais avec la 4G+. C’est évidemment un point à considérer si l’on souhaite garder son iPhone plusieurs années.

Photo et Vidéo

Côté photo et vidéo, Apple a beau avoir mis le paquet sur l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini n’offrent que très peu d’évolutions par rapport à l’iPhone 11. On retrouve toujours deux capteurs – un grand-angle et un ultra grand-angle – et les seules véritables différences se situeront du côté de la puce A14, qui permet d’introduire le Smart HDR 3 et le mode Nuit même sur l’ultra grand-angle.

Du côté de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, on retrouve plusieurs changements, à commencer par l’ajout d’un capteur LiDAR, déjà aperçu sur l’iPad Pro 2020, et qui devrait conférer à l’iPhone 12 Pro des capacités inédites en termes de réalité augmentée, mais aussi rendre six fois plus rapide l’autofocus et améliorer les clichés en basse lumière. Sinon, on retrouve toujours trois capteurs, comme l’iPhone 11 Pro, mais qui bénéficient de quelques améliorations : grand-angle de 12 MP (équivalent 26 mm, f/1,6) , ultra grand-angle de 12 MP (équivalent 13 mm, f/2,4) , téléobjectif zoom x2 de 12 MP (équivalent 52 mm, f/2,0 sur le 12 Pro, f/2.2 sur le 12 Pro Max). C’est surtout l’iPhone 12 Pro Max qui tire son épingle du jeu avec son nouveau capteur principal 47% plus grand et son téléobjectif offrant un zoom optique x2,5. On profite sinon de plusieurs nouveautés logicielles, à commencer par l’arrivée d’un nouveau format Apple ProRAW (des RAW qui contiennent les informations d’Apple comme le Smart HDR, Deep Fusion…), mais aussi la vidéo en Dolby Vision HDR, avec des couleurs 10 bits.

Prix

Du côté des prix, pas de grands changements par rapport à l’an passé, même si l’apparition de ce nouvel iPhone 12 mini fait baisser le ticket d’entrée. Ce dernier est vendu à partir de 809 euros (en 64 Go), l’iPhone 12 à partir de 909 euros (en 64 Go), l’iPhone 12 Pro à partir de 1 159 euros (en 128 Go) et l’iPhone 12 Pro Max à partir de 1 259 euros (en 128 Go). La bonne nouvelle, c’est qu’Apple en profite pour baisser le tarif de ses iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, toujours au catalogue. On bénéficie ainsi d’une baisse de 100 euros sur tous ces modèles, qui, comme nous avons pu le voir, présentent encore aujourd’hui de nombreux arguments. En cherchant du côté des offres d’occasion ou en reconditionné, on peut également dénicher de belles affaires sur ces modèles qui ont à peine un an.

Alors, iPhone 12 ou iPhone 11 ?

Comme nous l’avons vu, les nouveautés ne sont pas si nombreuses que cela. Si vous n’avez pas nécessairement besoin de la 5G dès son arrivée et que les nouvelles tranches plates vous laissent indifférents, alors un iPhone 11 ferait parfaitement l’affaire. Néanmoins, l’iPhone 12 (et le 12 mini) apportent un écran OLED, ce qui représente un vrai bond en avant par rapport à l’iPhone 11 en ce qui concerne l’affichage. Cela rend néanmoins l’iPhone 12 et 12 Mini encore plus proche de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, qui n’offrent pas grand chose de plus si ce n’est des arguments à ceux qui souhaitent réellement utiliser leur iPhone comme une caméra de poche ou qui chercheraient une (très) grande taille d’écran. Quoi qu’il en soit, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont encore de beaux jours devant eux.