Le président de Samsung, Lee Kun-hee, meurt à l’âge de 78 ans

La firme sud-coréenne annonce le décès de son président, Lee Kun-hee, à l’âge de 78 ans. Il est celui qui a amené l’entreprise, depuis 1987, à devenir le géant mondial qu’elle est aujourd’hui.

Il était l’une des figures majeures de Samsung et a contribué à faire de la marque le géant mondial qu’elle est aujourd’hui. Lee Kun-hee, président de Samsung Electronics, est mort ce dimanche à l’âge de 78 ans, comme l’a indiqué la firme dans un communiqué. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Lee Kun-hee, président de Samsung Electronics (…) Le président Lee est décédé le 25 octobre avec sa famille, y compris le vice-président Jay Y. Lee, à ses côtés » a précisé la firme, tout en saluant son « héritage éternel ».

Lee Kun-hee a hérité de la présidence de Samsung en 1987 de son père, et a emmené la marque à prendre une dimension internationale, jusqu’à devenir le plus grand vendeur de smartphone au monde ces dernières années et le plus grand chaebol (conglomérat) sud-coréen. « Le président Lee était un véritable visionnaire qui a transformé Samsung en faisant d’une entreprise locale un leader mondial de l’innovation et de la puissance industrielle » explique le communiqué annonçant son décès. Au début de sa présidence, la marque avait en effet la réputation de fabriquer des produits de mauvaise qualité. Lee Kun-hee avait alors lancé, en 1993, « changeons tout sauf nos femmes et nos enfants », puis fait changer de cap à l’entreprise en allant jusqu’à bruler les quelque 15 000 téléphones portables que la firme entreposait. Il avait toujours été très discret, et était surnommé, en interne, le « roi ermite. »

Victime d’une crise cardiaque en 2014, Lee Kun-hee avait alors cédé la présidence de l’entreprise à son fils, Lee Jae-yon. L’ancien président de Samsung n’a toutefois pas vécu un règne sans encombre. Il avait été reconnu coupable de corruption en 1996, avant d’être accusé de corruption et d’évasion fiscale en 2008 et d’être condamné à cinq ans de prison en 2017, puis en partie innocenté et libéré un an plus tard.