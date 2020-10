Samsung Galaxy S21+ : un premier rendu dévoile son design

La prochaine itération de la gamme Galaxy S – pour le moment connue sous le nom de S21 ou S30, selon les rumeurs – vient de dévoiler un premier rendu de sa déclinaison “Plus”.

Si plusieurs rumeurs s’accordent déjà dire que le Samsung Galaxy S21 prendra de l’avance sur le calendrier des sorties cette année, afin de concurrencer plus rapidement les iPhone 12 d’Apple, c’est au tour du Galaxy S21+ (ou Galaxy S30+ selon les sources) de dévoiler un premier rendu CAD. Grâce à des rendus 3D non officiels partagés par le site MySmartPrice, et relayés par Slashgear, on découvre ainsi un design relativement proche des premières fuites concernant le Galaxy S21, avec une dalle « borderless » (y compris en haut et en bas de l’écran), un poinçon central à l’avant, ainsi qu’un triple module photo à l’arrière, logé dans un espace particulièrement fin, ne dépassant presque pas du téléphone.

Après un premier rendu autour du Samsung Galaxy S21 Ultra, il semblerait donc que les deux smartphones arborent des designs très similaires. Seule différence notable, le nombre de capteurs photo (3 pour le S21+ contre 4 pour le S21 Ultra). De plus, tandis que le S21 classique devrait proposer un écran de 6,2 pouces, les modèles Ultra et Plus bénéficieront d’une dalle d’au moins 6,7 pouces (6,9 selon certaines rumeurs persistantes). Côté batterie aussi, le Samsung Galaxy S21+ jouera les gros gabarits, avec un accumulateur de 4600 mAh compatible avec la charge rapide 25W. En termes de connectique, on devrait sans surprise retrouver un port USB-C sur la tranche inférieure, tandis que le tiroir SIM sera placé sur la tranche supérieure. Comme on l’a dit précédemment, la prochaine gamme S de Samsung, habituellement lancée aux alentours de février ou mars, pourrait être annoncée plus tôt cette année et faire son arrivée dès janvier prochain sur le marché.