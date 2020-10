Amazon Prime Video : voilà les nouveautés du mois de novembre !

Le mois prochain, la plateforme de streaming du géant américain proposera, entre autres, une nouvelles série sur des sorcières, des franchises cinématographiques cultes, et un thriller made in France très actuel, puisqu’il se déroule pendant le confinement.

De nouvelles séries, des films Amazon Originals, et des classiques du cinéma : le programme est chargé ce mois-ci sur Amazon Prime Video.

Les séries de novembre 2020 sur Prime Video

1er Novembre : Heirs Of The Night – Saison 2

Rassurez-vous, cette série d’épouvante norvégienne, consacrée aux vampires, est plutôt grand public. Sa saison 1 est disponible sur Prime, en France, depuis juin 2020.

6 novembre : Duncanville- Saison 1

Sitcom animé américain, Duncanville conte les mésaventures d’un adolescent pas très doué nommé Duncan. Les Français pourront découvrir les 11 épisodes de la saison 1 dès le 6 novembre.

20 novembre : Motherland: Fort Salem – Saison 1

Déjà forte de deux saisons, cette série se déroule dans une Amérique uchronique dans laquelle les sorcières cohabitent avec le commun des mortels. L’histoire se concentre sur trois d’entre elles qui s’engagent dans l’armée américaine.

29 novembre : Vikings – deuxième partie de la saison 5

Amazon Prime a réalisé un coup de maître en s’achetant les droits de Vikings, la série épique de la chaîne canadienne History. La deuxième partie de la cinquième saison débarque à la fin du mois sur le service de streaming.

Les films Amazon Original de novembre 2020

12 novembre : Connectés

Un peu de contenu bien de chez nous pour changer : Connectés est un mélange de thriller et de comédie avec, entre autres, Stéphane De Groodt, Michaël Youn et François-Xavier Demaison. Dans ce film, une bande d’amis organise un « apéro virtuel » en plein confinement, et tout ne se passe pas aussi bien que prévu.

15 novembre : The Burnt Orange Heresy

Il s’agit d’un film anglo-italien sorti en 2019. Adapté du roman « Hérésie » de Charles Willeford, le film narre le parcours d’un critique d’art qui cherche à s’approprier l’œuvre d’un peintre.

25 novembre : Friendsgiving

Portant à l’affiche Malin Åkerman et Kat Dennings, cette comédie américaine se déroule, vous l’aurez compris, pendant la fête de Thanksgiving (26 novembre aux États-Unis).

25 novembre : Uncle Frank

Alan Ball (Banshee, Six Feet Under…) réalise ce film qui met Paul Bettany (Vision dans le MCU) à l’affiche. Uncle Frank raconte l’histoire de Frank, un professeur de littérature new-yorkais forcé de retourner dans sa campagne natale.

Les autres films ajoutés en novembre sur Prime Video

1er novembre : Deadpool

Sorti en 2016, le premier volet de Deadpool avait constitué un interlude remarquable à tous les films de super-héros qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Le film déjanté avec Ryan Reynolds dans le rôle titre sera disponible dès le début du mois sur Prime. Retrouvez notre critique de Deadpool.

16 novembre : les deux franchises cinématographiques Alien et Predator

Double dose de monstres ce mois-ci sur Amazon Prime Video. Toute la saga Alien (Alien, Aliens, Alien³, Alien Ressurection, Alien Vs. Predator, Prometheus, Alien : Covenant) ainsi que tous les films Predator (Predator, Predator 2, Predators) sera disponible sur la plateforme de streaming dès le 16 novembre. Si les innombrables suites de ces franchises ne font pas forcément l’unanimité, le premier Alien et Predator avec Arnold Schwarzenegger restent des incontournables.

Et aussi…

L’excellent Snowden d’Oliver Stone arrive le 3 novembre, puis Mr. Holmes (où Ian McKellen incarne un Sherlock Holmes vieillissant) le 4, suivi de la comédie Ce que veulent les hommes (5 novembre), et des deux volets d’Independence Day (Independence Day, Independence Day : Resurgence) le 9 novembre. Enfin, le thriller norvégien The Tunnel débarque le 13 novembre sur Prime Video.