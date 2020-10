Orange dégaine ses premiers forfaits 5G à partir de 39,99€ par mois

Smartphone Par Remi Lou le 08 octobre 2020 à 15h48

L’opérateur historique est le premier à lancer ses forfaits téléphoniques 5G ! On retrouve des forfaits à partir de 39,99 euros par mois (et 29,99 euros par mois avec livebox) et jusqu’à 94,99 euros par mois pour de la data en illimité.